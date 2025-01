32-летний мужчина в этому году станет отцом 100 детей: как ему это удалось (фото)

Один из самых известных в мире донор спермы рассказал, что в этом году станет папой 100 детей.

32-летний Кайл Горди известен тем, что является биологическим отцом 87 детей по всему миру. Но 1 января в 2025 году он получил подтверждение, что вскоре достигнет знаковой цифры.

В течение следующих нескольких месяцев у него официально будет 100 детей по всему миру – подвиг, который, как считают, удалось совершить только трем другим мужчинам.

Хотя большинство людей сейчас отказались бы иметь больше детей, он говорит, что он "только начинает".

"Отлично быть отцом стольких детей", — сказал Кайл, который имеет более 3000 подписчиков в своем Instagram, в интервью изданию. "Мне нравится, что я помог всем этим женщинам создать семьи, когда они думали, что это невозможно. Но я очень далек от того, чтобы оказать значительное влияние на общее население мира. Поэтому для этого я только начинаю. Если быть честным, то я не имею четкого плана, сколько детей я хотел бы иметь. Думаю, я буду делать детей до тех пор, пока я не перестану быть нужным женщинам".

Кайл Горди / Фото: instagram.com/kylegordy1234

Кайл из Калифорнии, США предлагает свои услуги бесплатно и управляет сайтом Be Pregnant Now, где он призывает заинтересованных связаться с ним.

В начале прошлого года он объявил о своем возвращении к этому хобби после короткого перерыва в донорстве.

Он ушел в "микро-отставку", чтобы найти свою вторую половинку, и хотя он быстро влюбился в 39-летнюю Анику Филипп во время участия в шоу 90 Day Fiancé, спустя восемь месяцев они расстались.

Кайл Горди и Аника Филипп / Фото: instagram.com/kylegordy1234

Сейчас, хотя он все еще мечтает о своей счастливой жизни, Кайл не ведет активных поисков и полагается на судьбу, надеясь, что кто-нибудь особенный появится во время его мирового благотворительного тура в 2025 году.

Он сказал: "В этом году у меня запланировано несколько поездок по миру. Я разговариваю с несколькими женщинами в Японии и Ирландии – в обеих странах у меня еще нет детей – а также в Великобритании, США и других странах Европы. Я был бы готов притормозить ради нужного человека, но я не собираюсь больше давить на него. Хотя, я был бы не против ирландской жены. Я бы с удовольствием поселился там, потому что мне очень нравится эта страна, и я бывал там много раз. Но я еще не был на донорстве, так что это будет сначала. Мама одного из моих детей родом из Дублина, и они часто бывают в Ирландии. По крайней мере, я знаю, что у меня уже есть какая-то семья. Это место, куда я мог бы переехать навсегда, но я оставляю это решение по усмотрению Вселенной. Конечно, если вибрация будет правильной, я не против, чтобы они были из любой страны, ведь путешествовать или переезжать куда угодно при необходимости для меня не проблема".

Кайл Горди / Фото: instagram.com/kylegordy1234

В настоящее время у него 14 детей в Швеции, Норвегии, Англии и Шотландии.

"У меня еще не было детей в Японии, Ирландии и Корее, поскольку я еще не смог добраться до этих стран, чтобы специально стать донором. Возможно, 2025 год будет годом, когда я это сделаю. Кто знает, возможно, до 2026 года я буду иметь по ребенку в каждой стране", – добавил он.

Кайл Горди / Фото: instagram.com/kylegordy1234

