32-летний мужчина женился на 53-летней матери своей одноклассницы: история любви и фото пары

В Японии мужчина женился на старшей на 21 год маме своей бывшей однокласснице.

Об этом пишет Oddity Central.

Необычная история любви Исаму и Мидори стала вирусной после того, как супруги Шизуока рассказали о своих отношениях в популярном телевизионном шоу.

32-летний мужчина вспомнил, что впервые увидел Мидори на родительском собрании в своей школе, когда был несовершеннолетним. Она была матерью одной из его одноклассниц, и он вспоминает, что подумал, что женщина очень красива. Когда они встретились снова, 20 лет спустя, его привлек зрелый и достойный вид женщины, и он связался со своей бывшей одноклассницей, чтобы сблизиться с ней. Мидори сначала отвергла его ухаживания, считая, что значительная разница в возрасте делает их несовместимыми, но в конце концов она была ошеломлена его настойчивостью и тоже полюбила его.

Исаму рассказал, что влюбился в свою будущую жену Мидори, когда встретил ее снова, через 10 лет после того, как увидел в школе. Несмотря на то, что он был на двадцать лет младше, он решил добиваться ее внимания. Он связался со своей бывшей одноклассницей и попросил Мидори пойти с ним на свидание. Думая, что это будет обычный ужин с младшим знакомым, женщина согласилась, но была в шоке, услышав его романтическое признание.

"Что за чушь ты несешь?" – спросила женщина, когда Исаму впервые сказал ей, что она ему нравится и он хочет быть с ней. Ее отказ не помешал Исаму приглашать ее на свидание каждый день в течение следующих 30 дней после ужина. Мидори все еще считала неуместным встречаться со сверстником ее дочери, не говоря уже о ее бывших одноклассниках. Но она только что пережила болезненный развод, и внимание молодого человека не прошло мимо зря.

"Должна признать, что в то время он стал моей духовной поддержкой", — призналась Мидори, вспоминая, что он посетил 40 иллюминаций за месяц после того, как она сказала, что любит иллюминации.

Исаму и Мидори / Фото: скриншот с видео

После их 30-й встречи Исаму еще раз признался в любви и практически умолял Мидори встречаться с ним, но она снова отказала ему. Она волновалась о том, что подумают ее дочь и остальная семья о том, что она встречается с кем-то таким молодым, но само сообщение от дочери заставило ее пересмотреть свое решение.

"Если я помеха, не волнуйся за меня, просто подумай о своем собственном счастье, мама", — написала ей однажды дочь и это придало женщине смелости следовать за своим сердцем. Они начали встречаться, но им еще предстояло преодолеть немало препятствий. Хотя родители Исаму не имели никаких проблем с тем, что их 31-летний сын встречается с женщиной, более чем на двадцать лет старше его, этого нельзя было сказать о родителях Мидори.

"Ты уже бабушка. После распада брака ты должна очень хорошо подумать, прежде чем вступать в эти необычные отношения", — сказала мама Мидори, добавив, что Исаму лучше встречаться с кем-то своего возраста.

32-летний мужчина снова был невозмутим. Он сказал своей будущей теще, что нет такого понятия, как "нормальный" или "ненормальный", когда речь идет о браке, и продемонстрировал свою преданность 53-летней женщине, купив дом за 38 миллионов иен (255 000 долларов США).

Исаму и Мидори / Фото: скриншот с видео

В июле в прошлом году Исаму и Мидори наконец-то поженились после благословения обеих своих семей. Их нетрадиционная история любви стала вирусной в Японии в начале этого месяца, и многие комментировали ее как наглядное доказательство того, что любовь побеждает все.

Напомним, воспитанники детского сада, сыгравшие мужа и жену, поженились через 20 лет. Их пути пересеклись много лет спустя после спектакля.

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