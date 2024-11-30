33-летний мужчина пять лет ночует у незнакомцев: он похвастался своим гениальным планом

Японец привлек к себе много внимания благодаря своему гениальному способу найти крышу над головой – он просит совершенно незнакомых людей разрешить ему переночевать.

Об этом пишет Oddity Central.

За последние пять лет Шураф Ишида ночевал в более чем 500 разных домах. После увольнения с работы он решил продать все свои вещи, за исключением нескольких самых необходимых, вмещавшихся в его рюкзаке, и путешествовать по Японии на свои сбережения. Обычно расходы на жилье занимают первое место в списке его расходов, но 33-летний мужчина нашел гениальный способ получить крышу над головой бесплатно. Каждый день Ишида стоит в людных местах, иногда часами, держа в руках табличку с надписью "Пожалуйста, позвольте мне остаться на ночь!". Как бы странно это ни звучало, он почти всегда находит желающих приютить его, в большинстве своем это одинокие владельцы домов, которым нужно с кем-то поговорить.

Большинство людей, проходящих мимо Ишиды на железнодорожных станциях или в оживленной суматохе, просто игнорируют невнятного мужчину, который держит табличку с просьбой разрешить ему переночевать в их доме, но очень редко он не находит никого, кто согласился бы его принять. В этих редких случаях он просто обращается к кому-нибудь из тех, кто позволял ему ночевать в прошлые разы. Некоторые даже считают его другом, потому что провел несколько ночей в его компании, доверяя ему свои тайны, хотя он холодно называет всех людей, открывших ему дверь, "хозяевами".

"Это увлекательно, как закинуть удочку и ждать рыбу", — рассказал Шураф об опыте неподвижного стояния с табличкой, пока к нему кто-то не подойдет. Однако наиболее увлекательной частью этого опыта является слушание жизненных историй владельцев домов, что, по его словам, "напоминает чтение нового романа каждый вечер, который никогда не бывает скучным".

Ишида поделился, что раньше он был очень застенчивым, но все изменилось во время учебы в университете, когда он уехал в Тайвань, где познакомился с людьми и вкусно ел. Он стал одержим идеей путешествий, поэтому после окончания университета устроился на работу в японскую корпорацию с целью "накопить денег для путешествий по миру". Он уволился в возрасте 28 лет и с тех пор путешествует. Хотя его сбережения уменьшаются, он не намерен возвращаться на работу, но пытается сэкономить как можно больше денег, чтобы поддерживать свой уникальный образ жизни.

Шураф Ишида / Фото: скриншот с видео

Шураф говорит, что многие домовладельцы, с которыми он общается, открываются ему, делятся секретами и трудностями, которые им пришлось пережить, но он никогда не проявляет сострадания и не предлагает слова ободрения. Он просто слушает их и задает прямые вопросы, что, кажется, нравится большинству из них, потому что это делает взаимодействие более искренним.

"Я думаю об этом как о "контенте". Мне очень нравится их слушать", — сказал он, добавив, что никогда не чувствует себя обязанным владельцам домов за то, что они позволяют ему ночевать в их домах. "Это может звучать высокомерно, но я просто хочу немного развлечься".

Позиция Ишиды получила много критики в социальных сетях от людей, обвиняющих его в том, что он "надеется на доброту других вместо того, чтобы работать", но домовладельцы, принимающие его в своих домах, считают его присутствие "хорошим соотношением цены и качества". Более девяноста процентов из них – одинокие домовладельцы, преимущественно мужчины, которые чувствуют себя одинокими и радуются, что с кем поговорить. Он предлагает им бегство от болезненного одиночества, и все, что им нужно сделать, это позволить ему переночевать.

"Ночами, когда я чувствую, что не могу справиться с этим, я часто трачу много денег или пью до потери сознания, и это не очень продуктивно", — сказала одна 20-летняя женщина. "Но когда я была с ним, он помог мне пройти через это. Я просто одолжила ему свой дом. Так что я подумала, что это было действительно хорошее соотношение цены и качества".

История японца недавно стала вирусной в стране, подняв его до статуса знаменитости. Он получает запросы от людей, желающих принять его у себя дома, и от новостных агентств, желающих взять у него интервью. Но 33-летний мужчина говорит, что вне зависимости от того, насколько известным он станет, он намерен продолжать спать в чужих домах. Сейчас его больше всего беспокоит желание снова посетить много домов, в которых он ночевал, но ему трудно вписать это в свой плотный график.

Напомним, бывшая звезда мотогонок шесть лет путешествует по миру босиком. Аксель Понс, бывший участник Moto2, кардинально изменил свой образ жизни.

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