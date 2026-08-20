33-летняя инфлюенсерша умерла после пластической операции «три в одном»: что известно

Инфлюенсерша Марта Келли. Фото: скриншот из видео tiktok.com/@oficialmarta

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Бразильская инфлюенсерша Марта Келли умерла в возрасте 33 лет вскоре после пластической операции, во время которой ей, по данным СМИ, одновременно провели три косметические процедуры. У блогерши остались муж и трое сыновей.

О смерти Марты сообщил её супруг Маркус Винисиус в Instagram, передаёт издание Daily Mail.

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Маркус Винисиус написал, что его жена «боролась до последнего мгновения», однако не раскрыл причины её смерти и подробностей случившегося.

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Келли была популярна в социальных сетях: на её страницы в TikTok и Instagram подписано более 500 тысяч пользователей. Она публиковала материалы о моде, а также рассказывала о своей повседневной жизни и материнстве.

По сообщениям СМИ, 12 августа инфлюенсерке провели операцию «три в одном». Она включала липосакцию, установку грудных имплантатов и абдоминопластику — подтяжку живота.

На следующий день после операции Келли выписали из больницы. Однако уже 14 августа она вновь обратилась за медицинской помощью из-за ухудшения самочувствия. Впоследствии 33-летняя женщина умерла. Официально причина её смерти пока не сообщалась, поэтому неизвестно, была ли она непосредственно связана с проведенной операцией.

Последнюю публикацию Марта разместила 6 августа — за несколько дней до операции. В ней она поделилась своим опытом консультации по поводу увеличения груди.

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В прощальном посте Маркус Винисиус назвал Марту любовью своей жизни и самым близким человеком. По его словам, супруги прожили вместе 15 лет и воспитали троих сыновей — Тео, Рави и Филиппо.

Мужчина пообещал заботиться о детях и сделать всё, чтобы они помнили мать и знали, как сильно она их любила. Он также признался, что «идти дальше» станет «самой сложной миссией в его жизни».

Напомним, ранее мы сообщали, что поездка на пластическую операцию в Доминиканскую Республику закончилась смертью матери троих детей и сотрудницы полиции Нью-Йорка.

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