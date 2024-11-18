33-летняя мама 9 детей стремится иметь по ребенку каждого знака зодиака, чтобы не "тратить" гены мужа

Женщина надеется, что у каждого из ее девяти детей также будет девять детей, следуя ее семейной модели.

Женщина из Китая, родившая девятерых детей, стремится иметь по ребенку каждого из 12 китайских знаков зодиака, мотивируя это желанием "не тратить впустую хорошие гены своего мужа".

Об этом пишет SCMP.

33-летняя Тянь Дунся из провинции Чжэцзян на востоке Китая познакомилась со своим мужем Чжао Ванлунгом в 2008 году и вышла за него замуж два года спустя.

В 2010 году у супругов родился первенец – дочь, родившаяся в год Тигра.

Они считают, что "иметь больше детей – это благословение". В последующие годы их семья пополнилась еще восемью детьми, в том числе двумя мальчиками-близнецами, рожденными в год Дракона. Их младший сын, тоже Тигр, родился в ноябре в 2022 году.

Мама 9 детей хочет родить по ребенку каждого знака зодиака / Фото: QQ.com

17 октября Тянь опубликовала на сайте Douyin видео, на котором ее муж сопровождает ее на больничное освидетельствование, где она готовится к рождению десятого ребенка.

"По состоянию здоровья я не могу родить ребенка в год Дракона, поэтому я надеюсь на ребенка Змеи в следующем году", — заявила она. В китайской культуре Змея считается земным воплощением Дракона.

Чжао является генеральным директором и основателем энергоснабжающей компании, а Тянь – генеральным менеджером компании. Супруги ведут свой бизнес с 2009 года, а их недавний годовой доход, как сообщается, приблизился к 400 миллионам юаней (55 миллионов долларов США).

В Интернете сообщается, что на вилле супругов площадью 2 000 квадратных метров за детьми ухаживают шесть нянь и диетолог.

Мама 9 детей хочет родить по ребенку каждого знака зодиака / Фото: QQ.com

Тянь также выразила надежду, что все ее дети будут иметь по девять детей, как и она. Чтобы подготовиться к предстоящему расширению семьи, супруги планируют отремонтировать свою виллу, чтобы разместить в ней "будущих 81 внука".

Их история привлекла широкое внимание в социальных сетях: "Только имея достаточно денег, можно позволить себе воспитывать столько детей. Дети будут иметь много друзей для игр и не будут чувствовать себя одинокими", "Что, как во всех классах одновременно будут родительские собрания? Смогут ли родители уделить каждому ребенку одинаковую любовь?", "Это безумие! нанести необратимый вред организму матери".

Напомним, женщина, которая шокировала, что вышла замуж за отчима, рассказала трагическую правду об отношениях с любимым. Видео мамы троих детей собрало более 25 миллионов просмотров.

Читайте также: