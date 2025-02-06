34-летняя женщина ежедневно просыпается и забывает, кто ее муж и дочь – фото

Женщина ошеломила историей, как переживает собственную версию фильма "50 первых поцелуев" после того, как сон привел к шокирующему случаю амнезии.

Об этом пишет Daily Star.

34-летняя Нэш проснулась, думая, что ей снова 17, и не могла вспомнить ни своего партнера, 32-летнего Йоханнеса Якопе, ни свою маленькую дочь, а ее память "перезагружалась" ежеминутно.

Состояние Нэш означало, что ей пришлось заново узнавать свои ближайшие отношения. Но есть свет в конце тоннеля – ее кратковременная память со временем улучшилась, и теперь она может сохранять воспоминания на более длинные периоды.

В прошлом году у нее родился сын, и она помнит своего нынешнего мужа и детей. В сотрудничестве с Amazon Нэш собирается выпустить документальный сериал под названием "50 000 первых свиданий", который даст представление о ее жизни после амнезии.

"Я храню только около 20% новых воспоминаний – если бы вы спросили меня, что я делала два дня назад, я бы, пожалуй, просто смотрела на вас и надеялась на подсказку", – рассказала она. "Иногда я чувствую себя почти нормально, а иногда не могу встать с кровати и настолько не в себе, что не могу поддерживать разговор".

Нэш Пиллай / Фото: Jam Press

Состояние ее здоровья меняется каждый день, поэтому трудно предсказать, как она будет чувствовать себя. Несмотря на трудности, Нэш продолжает искать методы лечения, которые упростят ее жизнь.

Нэш подозревает, что ранее она перенесла черепно-мозговую травму, не связанную с амнезией, но не имеет никаких воспоминаний о ней.

Невролог диагностировал у нее сотрясение мозга и предположил, что к катастрофическому стиранию памяти привели приступы, классифицировав это как черепно-мозговую травму.

Размышляя о своем положении, она сказала: "Так много людей называли нашу историю "50 первых поцелуев" или "Клятва", и я вижу сходство – в конце концов, я влюбилась в него во второй раз и, вероятно, буду любить до конца своей жизни".

Из-за путаницы она неоднократно принимала Йоханнеса за водителя Uber и постоянно напоминала себе о его подлинной личности в течение дня, чтобы не потерять здравый смысл.

По ее словам, ее больше всего шокировала полная амнезия относительно своей дочери: "Я забыла, что у меня есть дочь, но знала, что постоянно испытываю страх за благополучие маленького ребенка".

Нэш с мужем и дочерью / Фото: Jam Press

В течение этого странного эпизода Йоханнес значительно активизировался, не только оказывая физическую помощь, но и овладевая навыками заплетения волос, что в конце концов привело к тому, что он сделал ей предложение.

После того, как началось ее выздоровление, она смогла дать юридическое согласие и подтвердила свое желание вступить в брак.

Нэш борется за выздоровление, борется с головными болями, недомоганием и дрожью, вызванной инцидентом. Будущий документальный сериал, который выйдет на экраны 11 февраля, фиксирует ее путешествие, когда она консультируется с нейробиологом Морганом Баренсом из Университета Торонто, чтобы получить более четкое представление о состоянии ее мозга.

Нэш Пиллай с мужем / Фото: Jam Press

Она рассказала о своем нервном опыте: "Это было увлекательно, но одновременно и довольно ужасно. К сожалению, мы до сих пор многое не понимаем о человеческом мозге, поэтому сейчас это похоже на бросание спагетти в стену в надежде, что что-то прилипнет. Я надеюсь, что люди отвергнут мнение о том, что даже если вам кажется, что ваши симптомы не слышат или не воспринимают серьезно, это не значит, что они не настоящие. Долгое время мне было очень стыдно из-за того, что мой диагноз был столь непонятен, и я знала, что некоторые врачи не до конца мне верят. Но теперь я осознаю, насколько распространен такой опыт".

Напомним, 50-летняя женщина запирается в спальне на тросовый замок из-за редкого сексуального расстройства. Она становится совсем другим человеком после того, как засыпает.

Читайте также: