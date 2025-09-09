34 самых жутких заброшенных мест мира, где время остановилось

Припять. Фото: Jorge Franganillo/CC BY 2.0

Пустые здания, разрушенные замки и города-призраки всегда привлекали внимание исследователей и туристов. Они хранят следы истории, трагедий и времени, когда здесь бурлила жизнь. Сегодня эти места стоят заброшенными, однако именно это делает их одновременно жуткими и захватывающими.

Об этом сообщило издание Bored Panda

Припять, Украина

Город-призрак, который опустел после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Всего за три дня около 49 тысяч жителей были эвакуированы из-за угрозы радиации. С тех пор Припять охраняет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, и хотя уровень загрязнения значительно снизился, город остается непригодным для жизни. Пустые многоэтажки, парк аттракционов и школы стали символами трагедии.

Вид на Припять. Фото: Konung yaropolk/CC BY-SA 4.0

Орадур-сюр-Глан, Франция 10 июня 1944 года в этом селе войска Ваффен-СС убили 642 мирных жителя. Женщин и детей заперли в церкви и подожгли, мужчин расстреливали на улицах. После войны президент Шарль де Голль приказал оставить деревню в руинах как вечный памятник преступлению. Сегодня там можно увидеть ржавые автомобили и предметы быта, которые остались на своих местах с тех пор.

Орадур-сюр-Глан / © Общественное достояние

Святая Земля (Уотербери, США) Библейский тематический парк, созданный в середине ХХ века, имел миниатюрные копии Иерусалима и Вифлеема. Он закрылся в 1984 году после смерти владельца и так и не был восстановлен. За десятилетия руины аттракциона превратились в жуткое место с безголовыми статуями и облупившимися гротами. Единственный огромный крест на холме до сих пор освещается ночью.

Святая земля / © flickr.com

Памятник Бузлуджа, Болгария Бывший центр Болгарской коммунистической партии, открытый в 1981 году на горе Бузлуджа. После падения режима в 1989 году монумент оставили без присмотра. Внутри сохранились обломки мозаик и разбитые залы, которые постепенно разрушаются. Вандализм и кражи металла сделали его одним из самых жутких символов упадка.

Памятник Бузлуджа. Фото: Kennethving/CC BY-SA 4.0

Приют Вилларда, США (Нью-Йорк) Психиатрическое учреждение, основанное в XIX веке, более ста лет принимало тысячи пациентов с хроническими психическими болезнями. В 1995 году приют закрыли, и большинство его зданий пришло в упадок. Лишь часть территории сейчас использует департамент исправительных служб, остальные корпуса стоят в руинах с заброшенными комнатами и медицинским оборудованием.

Приют Вилларда. Фото: Роджер Лютер, NYS Landmarks

Корабль SS Ayrfield, Австралия Грузовое судно, спущенное на воду в 1911 году, активно использовалось во время Второй мировой войны. В начале 1970-х оно было списано и оставлено в заливе близ Сиднея. Со временем корпус корабля зарос мангровыми деревьями, превратив его в настоящий «плавучий лес», который сегодня поражает туристов.

Корабль SS Ayrfield. Фото: mezuni (Jason Baker)/CC BY 2.0

Больница Билиц-Хайльштеттен, Германия

Огромный лечебный комплекс под Берлином, известный тем, что здесь лечился молодой Адольф Гитлер после ранения в Первой мировой войне. После 1945 года больница стала главным советским госпиталем в регионе. В 1990-х ее оставили.

Больница Билиц-Хайльштеттен. Фото: nocamerabag

Долина Мулини, Италия Старинные мельницы в городе Сорренто датируются X веком. После застройки площади Тассо в 1866 году долина оказалась отрезанной от моря, и мельницы потеряли значение. Последнюю из них закрыли в 1940-х годах. Сегодня эти сооружения покрыты зеленью и выглядят так, будто их поглотила природа.

Долина Мулини. Фото: Mentnafunangann/CC BY-SA 3.0

Замок Баннерман, США (Нью-Йорк)

В начале ХХ века семья Баннерманов приобрела остров на реке Гудзон и построила там замок в псевдошотландском стиле. Он использовался как склад для оружия и боеприпасов. В 1950-х пожар повредил здание, и с тех пор замок остался заброшенным, постепенно превратившись в живописные руины.

Замок Баннерман / © Общественное достояние

Замок Элда, США

Возведен в 1920-х годах Люси Эббот Кейт, женой Дэвида Т. Аберкомби, известного предпринимателя. Здание получило название по первым буквам имен их детей: Элизабет, Люси, Дэвид и Абботт. После ряда личных трагедий семья оставила замок. Попытки других владельцев восстановить сооружение потерпели неудачу, и он стоит пустым.

Замок Елда. Фото: John Lazzaro

Железнодорожный вокзал в Сухуми, Грузия Построенный в сталинском стиле, вокзал был важным транспортным узлом Закавказья. Во время войны в Абхазии 1992-1993 годов движение поездов прекратилось, и с тех пор здание не используется. Сегодня там — разбитые окна и облупленные стены.

Железнодорожный вокзал в Сухуми. Фото: Неугомонные бродяги

Остров Илья-да-Кеймада-Гранде, Бразилия (Змеиный остров) Небольшой остров у побережья Бразилии, известный огромной популяцией ядовитых золотых гадюк. По подсчетам, на каждом квадратном метре обитает по меньшей мере одна змея. Из-за опасности вход на остров строго запрещен, а единственный маяк работает в автоматическом режиме без участия людей.

Остров Илья-да-Кеймада-Гранде. Фото: Prefeitura Municipal de ItanhaÃ©m/CC BY 2.5

Парк развлечений Уильямс-Гроув, США (Пенсильвания) Более века он дарил посетителям аттракционы и яркие эмоции. В 2005 году парк закрыли окончательно. Сегодня среди заросших деревьев еще можно увидеть остатки деревянных американских горок, в частности легендарного «Циклона», которые медленно уничтожает ржавчина.

Парк развлечений Уильямс-Гроув

Мэри Кингс-Клоуз, Шотландия (Эдинбург) Скрытая улица под Королевской Милей, закрытая в 1750-х во время строительства Королевской биржи. Здесь жители жили и умирали во времена вспышек чумы. Сейчас улица является туристической достопримечательностью, где экскурсоводы проводят посетителей сквозь темные коридоры и рассказывают жуткие истории.

Мэри Кингс-Клоуз. Фото: The Real Mary King’s Close

Замок Леннокс, Шотландия Сначала семейная резиденция, с 1930-х годов он стал психиатрическим приютом с сомнительной репутацией. Пациенты подвергались суровым условиям, в частности побоям и недоеданию. Заведение окончательно закрыли в 2002 году. Руины замка остались как напоминание о прошлых злоупотреблениях.

Замок Леннокс. Фото: Stephen Sweeney/CC BY-SA 2.0

Дом Керндху, Северная Ирландия Построенный в 1875 году, в ХХ веке служил больницей для выздоравливающих. Заброшенный в 1980-х, он приобрел репутацию дома с привидениями. Многочисленные свидетельства о паранормальной активности сделали его печально известным местом, доступ к которому ограничен.

Дом Керндху. Фото: Samantha Tynan

Каса Спериментале, Италия Экспериментальный проект архитектора Джузеппе Перуджини конца 1960-х в Ферджене. Дом на деревьях, к которому можно добраться только по разводной лестнице, задумывался как семейная резиденция. После смерти Перуджини в 1995 году он был заброшен и начал приходить в упадок.

Касса Спериментале. Фото: iconichouses.org

Остров Хашима, Япония Когда-то густонаселенный центр добычи угля и символ индустриализации страны. Здесь применяли принудительный труд во время Второй мировой. Сегодня остров известен заброшенными бетонными сооружениями. В 2015 году он стал объектом ЮНЕСКО, доступ сюда строго ограничен.

Остров Хашима. Фото: Hisagi (氷鷺)/CC BY-SA 3.0

Боди, США (Калифорния) Город золотодобытчиков, который пришел в упадок после истощения месторождений в начале ХХ века. Оставленные дома, салуны и магазины сохранены в состоянии «остановленного распада». Боди превратили в государственный исторический парк, куда приезжают туристы, а легенды приписывают этому месту проклятие для тех, кто выносит оттуда вещи.

Боди. Фото: King of Hearts\CC BY-SA 4.0

Остров Повелья, Италия В течение веков он был карантинной станцией и местом захоронения жертв чумы — здесь погибли около 100 тысяч человек. Впоследствии здесь работала психиатрическая больница (до 1968 года). После закрытия остров покинули, а доступ к нему сейчас строго запрещен.

Остров Повелья. Фото: Chris 73/CC BY-SA 3.0

Огайская пенитенциария, США Известна своими жесткими условиями и трагедиями, в частности пожаром 1930 года, унесшим жизни более 300 заключенных. В 1984 году тюрьму закрыли, а здания сносили до 1998 года. Сегодня на ее месте — современный Арена-Дистрикт.

Огайская пенитенциария. Фото: David Lucas

Больница Гонджиам, Южная Корея Закрыта в конце 1990-х из-за финансовых и санитарных проблем. Слухи о «сумасшедших врачах» и загадочных смертях сделали ее популярной среди охотников за привидениями. Коридоры с граффити более 20 лет привлекали посетителей, пока в 2018 году здание окончательно не снесли.

Больница Гонджиам / © Общественное достояние

Больница Старого Чанги, Сингапур Построенная как британский военный госпиталь, эта больница получила мрачную славу во время Второй мировой войны. По сообщениям, японская военная полиция Кемпейтай использовала ее как лагерь для военнопленных и место пыток после оккупации острова. Больница работала до 1997 года, когда персонал и пациентов перевели в новый комплекс. С тех пор пустые залы и коридоры стали источником многочисленных легенд о привидениях.

Больница Старого Чанги. Фото: Lajmmoore/CC BY-SA 4.0

Отель «Рюгён», Северная Корея Это 105-этажное здание в Пхеньяне известно как самое высокое необитаемое здание мира. Его строительство начали в 1987 году, но из-за экономических трудностей прекращали дважды — в 1992-м и 2011-м. Отель так и не открыли для гостей, а сегодня его фасад частично используют как гигантский телеэкран.

Отель «Рюгьон». Фото: Jakro64/CC BY-SA 3.0

Театр «Орфеум», США (Нью-Бедфорд, Массачусетс) Открылся в апреле 1912 года, в тот же день, когда затонул «Титаник». Театр в стиле боз-ар принимал водевили и киносеансы, но пришел в упадок в 1958 году. Просторный зрительный зал с позолоченной штукатуркой и сейчас стоит в руинах. Исследователи заброшенных мест и сторонники паранормального сообщают о странных звуках и появлении призрачной девочки.

Театр «Орфеум». Фото: Kenneth C. Zirkel/CC BY-SA 4.0

«Ривер Кантри», США (Флорида)

Первый аквапарк Walt Disney World работал с 1976 по 2001 год. После закрытия здания и аттракционы не демонтировали, и почти 20 лет парк оставался заброшенным. Природа постепенно захватила территорию: бассейны покрылись мутной водой, а горки — зарослями.

Больница Молли Старк, США (Огайо) Большой санаторий для лечения туберкулеза открыли в начале ХХ века. Заведение окончательно закрылось в 1995 году, а его массивное кирпичное здание осталось пустым. Со временем больница привлекала вандалов и искателей мистики. Из-за аварийного состояния объект закрыт для посещения.

Больница Молли Старк. Фото: Great Lakes Urbex

Форт Бхангарх, Индия Построенный в XVII веке, он считается одним из самых жутких мест страны. Легенды приписывают упадок города проклятию, которое якобы постигло его вскоре после возведения. Руины дворцов и храмов сохранились по сей день, а правительственные таблички запрещают находиться там в темное время суток.

Форт Бхангарх. Фото: Chainwit./CC BY-SA 4.0

Дом-призрак Минсюн, Тайвань Большой особняк в стиле барокко был возведен семьей Лю в 1920-х годах. Впоследствии владельцы оставили его, и вокруг возникли многочисленные легенды. Самая известная история связана со служанкой, которая погибла трагически и якобы до сих пор «находится» в доме. Руины теперь заросли корнями деревьев и стали туристической достопримечательностью.

Дом-призрак Минсюн. Фото: roundTAIWANround

Централия, США (Пенсильвания) Небольшой шахтерский городок почти опустел из-за подземного пожара в угольной шахте, который вспыхнул в 1962 году и продолжается до сих пор. По предварительным прогнозам пожар продлится еще 250 лет. К 2020 году здесь осталось лишь несколько жителей. В 1992-м власти штата конфисковали всю недвижимость, а в 2002 году почтовый индекс Централии отменили.

«Шоссе граффити» вблизи Централии. Фото: Georgfotoart/CC BY-SA 4.0

Колманскоп, Намибия Город возник во время алмазной лихорадки в начале ХХ века. Когда-то он имел роскошные залы, казино и даже фабрику льда. После истощения залежей в 1950-х его окончательно покинули. Сегодня дома постепенно засыпает песок пустыни Намиб.

Колманскоп. Фото: Harald Süpfle/CC BY 2.5

Остров Росса, Индия Андаманский остров был британской административной базой, известной как «Париж Востока». Здесь были викторианские дома, бальный зал и теннисные корты. После землетрясения 1941 года и японской оккупации остров опустел. Теперь его руины охвачены корнями фиговых деревьев.

Остров Росса. Фото: Travelira/CC BY-SA 4.0

Остров кукол, Мексика (Исла-де-лас-Мунекас) Расположенный в каналах Сочимилко возле Мехико, остров усыпан сотнями старых и изуродованных кукол. Его смотритель дон Хулиан Баррера в течение 50 лет подвешивал игрушки, веря, что это успокоит дух девочки, которая утонула рядом. После его смерти место стало туристической достопримечательностью.

Остров кукол. Фото: Esparta Palma/CC BY 2.0

Особняк на Glendower Place, США (Лос-Анджелес)

Дом в районе Лос-Фелиз пустует с 1959 года после трагедии, когда врач убил свою семью, а затем покончил с собой. С тех пор особняк почти не использовался, хотя имел нескольких владельцев. В октябре 2024 года его выставили на продажу за 3,65 миллиона долларов.

Особняк на Glendower Place. Фото: u/cocoreddits/Reddit

