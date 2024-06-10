35-летний мужчина во время кашля сломал самую твердую кость в человеческом теле: как так произошло

Бедренная кость считается самой твердой или второй по твердости костью в человеческом теле, но 35-летний мужчина в Китае умудрился сломать ее прямо во время кашля.

Об этом сообщает Oddity Central.

По словам Дун Чжуна, директора отделения ортопедии Второй народной больницы провинции Фуцзянь, мужчины в возрасте пациента, известного только как "господин Е", обычно получают переломы бедренной кости в результате серьезных травм, таких как автомобильные аварии или падения со значительной высоты. Господин Е рассказал врачам, что почувствовал резкую боль сразу после особенно сильного кашля, но он просто списал это на судороги. Лишь после того, как из-за боли ему стало сложно ходить, он решил обратиться за медицинской помощью.

Рентгеновский снимок показал, что китаец получил перелом бедренной кости, но его рассказ о кашле не имел никакого смысла, и не было никаких признаков какой-либо физической травмы. Чжун и его команда решили провести дальнейшее исследование, расспросив пациента о его общем состоянии здоровья, пищевых привычках и образе жизни, а также провели тест на плотность костной ткани, который дал шокирующие результаты. Плотность костной ткани Е была похожа на плотность костей 80-летнего мужчины, что было необычно даже для современных мужчин, ведущих малоподвижный образ жизни.

После того, как анализы подтвердили, что Е не страдает никакими костными заболеваниями, врачи пришли к выводу, что у него просто невероятно хрупкие кости вследствие употребления кокаина, плохого питания и отсутствия физических упражнений.

35-летний мужчина рассказал врачам, что он практически заменил воду сладкими газированными напитками, что, по-видимому, мешало его организму должным образом усваивать кальций, воздействуя таким образом на плотность костной ткани.

Доктор Донг Чжун объяснил, что напитки на основе колы содержат фосфорную кислоту, которая после попадания в организм соединяется с кальцием, содержащимся в обычной пище, и образует фосфат кальция. Последний тяжелее усваивается человеческим организмом, поэтому частое употребление таких напитков в течение длительного времени может иметь разрушительные последствия для плотности костной ткани.

Напомним, мужчина, который хотел избавиться от боли в шее и позвоночнике, умер во время популярного упражнения. Это упражнение изобретено в 2017 году.

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