35-летняя женщина откровенно призналась, почему до сих пор девственница и ни разу не целовалась (фото)

Женщина призналась, что никогда не была на свидании и в 35 лет все еще девственница из-за сильной социальной тревожности.

Об этом пишет Mirror.

Аня Панчал надеется преодолеть свою проблему и встретить соответствующего партнера как можно быстрее, поскольку большую часть своей взрослой жизни она провела одна и, к сожалению, считает себя "оставленной на полке".

Признавая, что ей страшно разговаривать с мужчинами, Аня говорит, что у нее "переворачивает желудок" при мысли о встрече и разговоре с противоположным полом, но она знает, что ей нужно изменить свой образ жизни, чтобы найти партнера.

Аня Панчал / Фото: SWNS

35-летняя девушка все еще живет дома со своими родителями, но полна решимости изменить свою личную жизнь.

Аня из Илфорда, Эссекс, сказала: "У меня никогда не хватало уверенности даже поговорить с мужем, не говоря уже о том, чтобы пойти на свидание — я не знала бы, что сказать, все мои друзья женаты, имеют детей, и мне кажется я живу в их тени. У меня никогда не было романтических поцелуев, как показывают в фильмах, странно оставаться девственной в моем возрасте. Мои родители женаты уже 40 лет, они лишь хотят видеть меня счастливой, но с правильным человеком. Я хочу нечто большее, чем физическая сторона вещей, но для того, чтобы его получить, нужно встречаться, и мысль о разговоре с мужчиной вызывает у меня беспокойство".

Аня Панчал / Фото: SWNS

Страдая от социальной тревожности, в детстве Аня испытывала издевательства, из-за чего она боялась общественного собрания и стеснялась разговаривать с мужчинами. Поэтому теперь она предпочитает есть пудинг дома, а не ходить в пабы.

Ее проблемы начались в 16 лет, когда началась ее борьба с депрессией и тревогой. Она изолировала себя дома, где до сих пор живет со своими родителями, и теперь чувствует, что пропустила "основные подростковые годы". Аня твердо решила изменить свою жизнь после срыва в 2010 году.

Аня Панчал / Фото: SWNS

Женщина начала заводить друзей только в возрасте 22 лет в группе Facebook для "товарищей-одиночек", но она сказала, что это изменило ее жизнь. "Когда я наконец-то нашла друзей, это было замечательно, я смогла начать гулять, делать с ними маникюр и ходить в кино. Я даже начала пробовать приложения для знакомств, но казалось, что мужчины там только ради секса, и это меня очень оттолкнуло, поэтому я больше не знакомилась в Интернете".

Аня Панчал / Фото: SWNS

Признавая себя "безнадежным романтиком", Аня полна решимости обрести любовь. Она добавила: "Я чувствую, что мне бы хотелось с кем-то встретиться, потому что я не хочу быть в свои 70 лет с жалостью. Чтобы найти партнера, нужно ходить на свидания, и мысль об этом наполняет меня страхом. Потому что я даже не знаю, как это сделать. Мысль о физическом контакте с мужчиной заставляет меня переворачиваться, потому что я даже не знаю, с чего начать. Я совершенно неопытна в общении с мужчинами, но знаю, что мне нужен кто-то хороший, с хорошим характером, который любит длинные прогулки в парке и с небольшим количеством денег. Прежде всего, я хочу эмоциональной связи с кем-то, потому что это самое главное – по крайней мере, мне так сказали".

Напомним, модель похвастался, что будет колоть наполнители в пенис. Он любит тратить много денег на свою внешность.

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