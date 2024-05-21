355 взрослых и детей посетили музей с трусами на голове: зачем они это сделали (фото)

Такого масштабного действия еще не было.

Музей в штате Миссури, США, установил мировой рекорд по наибольшему скоплению людей с нижним бельем на голове.

Об этом сообщает New York Post.

Таким образом, 14 марта городской музей в Сент-Луисе решил отпраздновать "День 314", устроенный в честь телефонного кода города — 314.

Музей, известный как "причудливая детская площадка, созданная художниками", имел целью собрать 314 человек, которые в течение одной минуты будут носить трусы на голове. Впрочем, мероприятие посетили 355 взрослых и детей.

355 человек посетили музей с трусами на голове / Фото: City Museum

К этой попытке музея уже принадлежали четыре других рекорда Гиннеса: самый большой в мире карандаш длиной 23 м, самые большие в мире качели длиной 25 м, самая большая в мире теннисная ракетка и самый высокий в мире человек.

"Городской музей также гордится тем, что ему принадлежит самая большая в мире пара нижнего белья, которая, как известно, висит в нашем кафе", — рассказала директор по продаже Кэти Энрике, отметив, откуда появилось вдохновение для этой новой попытки установить мировой рекорд. "Гигантские трусы – это икона, которую гости пытаются найти во время посещения, и они делают множество фотографий с трусами".

355 человек посетили музей с трусами на голове / Фото: City Museum

Книга рекордов Гиннеса отмечает, что гигантские трусы с пятиметровым поясом, выставленные в музее, были созданы в 1996 году художниками из Сент-Луиса Пэтом Эби и Энн Пейдрик. Однако официально эти трусы не являются самыми большими в мире, поскольку рекордсменом Книги рекордов Гиннесса сейчас есть трусы Cottonil из Египта с поясом длиной 25 м.

Энрике говорит, что под девизом поощрения людей "исследовать, ползать, скользить, залезать, качаться и просто потеряться в музее", эта попытка попасть в Книгу рекордов Гиннеса была как раз в их духе.

355 человек посетили музей с трусами на голове / Фото: City Museum

"Мы очень радуемся этому достижению и с гордостью выставляем 355 пар нижнего белья рядом с гигантским бельем, которое вдохновило нас на эту идею", — добавила она.

Напомним, автор самого длинного парика ручной работы установила очередной рекорд, создав самый широкий парик в мире. Она больше Mini Cooper.

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