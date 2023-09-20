36-летняя девственница заявила, что озадачена реакцией и действиями мужчин (фото)

36-летняя девственница рассказала, как на ее девственность реагируют мужчины.

Танцовщица и комик из Нью-Йорка (США) – Сонали Чандра – поделилась с SEEN TV, что свидания с противоположным полом были сложными из-за ее суровых взглядов на близость. По ее словам, отсутствие опыта в спальне стает препятствием для некоторых парней.

Она была воспитана "очень консервативно", а это значит, что Сонали считала сексуальную близость "священной и особенной". Но также ее традиционные ценности заставляют мужчин часто преследовать ее, когда они узнают об этом.

Сонали Чандра / Фото: Facebook

Сонали утверждала, что ей было 26 лет, когда она впервые рассказала парне о своем статусе.

"Парень, с которым у меня был первый поцелуй, первые настоящие отношения, был шокирован. У него отвисла челюсть, и он спросил, буду ли я девственницей навсегда. Я такая: "Слушай, чувак, мне нужно кольцо, понимаешь?". Он бросил меня через шесть месяцев, в мой день рождения", — вспомнила она.

К сожалению для Сонали, он был не единственным сбежавшим от нее мужчиной.

Сонали Чандра / Фото: Facebook

По ее словам, двое других парней, к которым она относилась "серьезно", отвернулись от нее после того, как узнали, что не будут заниматься с ней сексом до свадьбы.

Она добавила: "Это неистово и заставляет меня думать, что парни думают, что я подхожу только для секса".

Она также утверждала, что мужчины делают дикие выводы о ее сексуальности, а некоторые предположили, что ей не нравятся мужчины, если она не будет спать с ними.

Сонали продолжила: "Мужчины спрашивают, натуралка ли я, они говорят, что я асексуальна или думают, что я лесбиянка. Правда, я гетеросексуальная женщина. У меня сильные ценности и высокая мораль, и я считаю секс священным и особенным".

Сонали Чандра / Фото: Facebook

Помимо строгого воспитания, оказавшего "глубокое влияние" на ее жизнь, Сонали также утверждала, что секс вне брака вызвал у нее ряд страхов.

Она призналась: "Самой большой проблемой для меня была случайная беременность. Для мужчин это так просто. Это легко, правда? Для нас, женщин это долгий процесс. Существует так много проблем со здоровьем, ЗППП, ИМП, случайная беременность, даже если они принимают таблетки. Целибат означает, что мне не придется иметь дело с этим".

Несмотря на ее планы дождаться свадьбы, Сонали не удалось с кем-то познакомиться. После того как в 33 года она обнародовала свои личные новости, мужчины регулярно заходят к ней в личные сообщения, пытаясь повлиять на нее.

Сонали Чандра / Фото: Facebook

В заключение она сказала: "Они знают, что я девственница, и это то, что они хотят завоевать. У меня есть личность и эмоции, и я хочу, чтобы мужчина хотел меня не только потому, что я девственница".

Женщина желает, чтобы другие перестали давить на нее, чтобы она "просто сделала это", продолжая: "Общество должно уважать людей за их собственный выбор. Нам нужно нормализовать отказ от секса и продление свиданий. Нет ничего плохого в том, чтобы ставить эмоциональную связь выше физических желаний, когда дело доходит до свиданий".

Напомним, 40-летний госслужащий женился на кукле виртуальной аниме-певицы. Он выступает за "фиктосексуальные" отношения.

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