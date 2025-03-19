360-килограммовая секс-работница похвасталась, как зарабатывает 5 тысяч долларов в месяц – фото

Фетиш-модель с весом 362 кг зарабатывает 5 000 долларов в месяц, выполняя причудливые заказы, в частности, играя роль великана, поедающего крошечных людей.

Об этом пишет New York Post.

44-летняя Ринайе Старр из города Холидей, штат Флорида, США, весила 150 кг до автомобильной аварии в 2009 году, когда она сломала правую ногу и с тех пор ее вес увеличился вдвое.

В 2020 году она начала заниматься фетишизмом онлайн и для журналов, публикуясь на сайтах пинап-тематики, а также OnlyFans.

Ее карьера начала развиваться в 2008 году, она имеет около 3 000 подписчиков на девяти платформах, а также занимается сексом по телефону. Ринайе работает около восьми часов в день, создавая кастомные видео по заказу клиентов.

Среди специализаций модели – фидеризм, когда сексуальное удовольствие состоит в том, чтобы набирать или помогать другим набирать жировые отложения.

Несмотря на свои размеры, американка настаивает на том, что ставит на первое место свое здоровье и ведет полноценную жизнь вне работы. Она не планирует худеть, потому что говорит, что чувствует себя счастливой и здоровой такой, какой она есть.

Кроме фетишистского моделинга, у Старр есть и другие творческие возможности, в частности гадание на таро и кулинарное шоу на YouTube. Она говорит, что получает больше негативных комментариев на этих платформах, чем от своей фетишистской аудитории.

"В мире фетишизма люди приходят туда, потому что им нравятся толстые женщины, делающие толстые вещи", – говорит она. "Индустрия секс-труда невероятно открыта — здесь с пониманием относятся к разным типам тел и способностей. Я много занимаюсь фетишизмом, в частности фидеризмом — когда я ем большое количество пищи и набираю вес — сквошингом, когда я сажусь на меньших меня людей. Я также занимаюсь VOR, что является фантазией о том, что я притворяюсь великаном, что ест крошечных людей. Я занималась черничным фетишем, вдохновленный Виолеттой Борегард из "Вилли Вонки", где я обмазывалась синей краской. Я играла племенную корову, поросенка, который ест на четвереньках – это очень много актерской игры и переигровки, чтобы воплотить эти фантазии в жизнь".

Ринайе Старр / Фото: SWNS

Ринайе начала работать моделью после того, как 20 лет назад вдохновилась женщиной с большими размерами, которую увидела на MySpace.

"Она позировала в стиле пинап и носила скандальную одежду. В то время я не знала ни одной женщины с размером плюс один, которая бы так одевалась. Я пыталась произвести на нее впечатление, поэтому начала загружать свои фотографии в наряде в стиле пинап, надеясь привлечь ее внимание", — рассказала она, отметив, что к тому времени весила около 125 кг. "Сейчас мне кажется, что это очень мало".

Внимание пришло, но не от женщины, которой она восхищалась.

"Ее вебмастер связался со мной и спросил, не хочу ли я стать моделью. Это было мое вступление в фетишистский моделинг", — добавила американка.

С этого времени Старр построила успешную карьеру, зарабатывая около 5 000 долларов в месяц, создавая контент для нишевой аудитории, воспринимающей ее размеры и творчество.

"У каждого есть разные фетиши, которые продаются", — объясняет она.

Ринайе Старр / Фото: SWNS

Несмотря на разные представления об индустрии, Старр подчеркивает, что фетишизм – это не только секс: "В обычном порно люди часто соответствуют общепринятым стандартам красоты, но фетишистское моделирование отличается. Людям не обязательно нужна сексуальная составляющая, чтобы получить удовольствие. Дело в нише, фантазии, а иногда просто в эстетике".

Успех Старр позволил ей работать преимущественно сольно, но в течение многих лет она сотрудничала с разными моделями, в том числе маленькими людьми, экстремальными бодибилдерами и другими артистами с большими размерами.

"Многие фетиш-работы связаны с крайностями — будь то чрезвычайно мускулистым, чрезвычайно толстым, или чрезвычайно маленьким", — объясняет она. "Я также работала с другими секс-работниками с инвалидностью, потому что эта работа позволяет работать дома и заниматься творчеством на собственных условиях".

Ее инвалидность, полученная в результате автомобильной аварии, изменила ее жизнь, но не определила ее карьеру.

"Тогда я весила около 150 кг, но с тех пор я набрала большой вес", — говорит она. "Люди думают, что мое здоровье плохое из-за моего размера, но мои анализы говорят о другом. Я принимаю витамины, веду активный образ жизни, который мне подходит, и забочусь о себе. У меня нет никаких планов по похудению".

Старр, выступающая на OnlyFans и других подобных сайтах, также прозрачно рассказывает о финансовых реалиях индустрии.

"Я беру 15 долларов за минуту за видео на заказ, минимум 10 минут, так что я могу заработать 150 долларов только по одному запросу", — сказала она. "Но есть еще бизнес-затраты – реквизит, костюмы, путешествия, оплата труда других людей. Доход варьируется в зависимости от того, сколько контента я выставляю".

В конце концов она считает себя обычным человеком с необычной работой: "Я люблю готовить, работать в саду, разгадывать кроссворды – обычные вещи. Моя работа может быть где-то там, но я просто живу своей жизнью, как и все остальные".

Напомним, мужчина зарабатывает миллион гривен на своем пукании. Нат Уайлд не может поверить, насколько большой спрос на его видео с пердежом.

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