37-летний девственник во время мастурбации запихнул в уретру двухметровый шнурок: его оперировали

37-летний девственник во время мастурбации запихнул в уретру двухметровый шнурок: его оперировали

Психиатр обнаружил у мужчины обсессивно-компульсивное расстройство и парафилию – возбуждение от чего-то необычного.

В Индонезии 37-летний девственник во время мастурбации запихнул в свой половой орган нейлоновый шнурок и не смог его самостоятельно вытащить.

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Об этом пишет dailymail.co.uk.

Инцидент произошел в г. Сурабая. 37-летний девственник, проживающий с мамой, во время мастурбации, запихнул в уретру нейлоновый шнурок длиной 2 метра. Его госпитализировали в больницу. Мужчина жаловался на боль в животе, медленное мочеиспускание и кровь. Он признался медикам, что во время просмотра порно мастурбировал и засунул себе в уретру нейлоновый шнурок.

Сначала врачи провели ирригацию мочевого пузыря – процедуру, при которой стерильная жидкость подается через катетер в мочевой пузырь для устранения закупорки, – надеясь, что это поможет вытащить шнурок. Но это не помогло.

Тогда они провели цистоскопию – когда в мочевой пузырь через трубку вставляется камера, чтобы врачи могли посмотреть, что там внутри. Медики увидели "черный пучок нейлонового шнурка" и наконец смогли удалить его с помощью длинного тонкого пинцета.

dailymail.co.uk

Пациент два дня пробыл в больнице после вмешательства и полностью выздоровел. Но психиатр, к которому его направили медики, сказал, что у него обсессивно-компульсивное расстройство и парафилия – возбуждение от чего-то необычного.

Медики отмечают, что в последнее время мужчины часто суют в свой половой орган какие-то необычные предметы, чтобы усилить ощущение во время мастурбации.

Напомним, на Волыни подростки запихали в уретру магнитные шарики, чтобы усилить ощущения.

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