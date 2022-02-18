37-летний девственник во время мастурбации запихнул в уретру двухметровый шнурок: его оперировали

Психиатр обнаружил у мужчины обсессивно-компульсивное расстройство и парафилию – возбуждение от чего-то необычного.
В Индонезии 37-летний девственник во время мастурбации запихнул в свой половой орган нейлоновый шнурок и не смог его самостоятельно вытащить.
Об этом пишет dailymail.co.uk.
Инцидент произошел в г. Сурабая. 37-летний девственник, проживающий с мамой, во время мастурбации, запихнул в уретру нейлоновый шнурок длиной 2 метра. Его госпитализировали в больницу. Мужчина жаловался на боль в животе, медленное мочеиспускание и кровь. Он признался медикам, что во время просмотра порно мастурбировал и засунул себе в уретру нейлоновый шнурок.
Сначала врачи провели ирригацию мочевого пузыря – процедуру, при которой стерильная жидкость подается через катетер в мочевой пузырь для устранения закупорки, – надеясь, что это поможет вытащить шнурок. Но это не помогло.
Тогда они провели цистоскопию – когда в мочевой пузырь через трубку вставляется камера, чтобы врачи могли посмотреть, что там внутри. Медики увидели "черный пучок нейлонового шнурка" и наконец смогли удалить его с помощью длинного тонкого пинцета.
Пациент два дня пробыл в больнице после вмешательства и полностью выздоровел. Но психиатр, к которому его направили медики, сказал, что у него обсессивно-компульсивное расстройство и парафилия – возбуждение от чего-то необычного.
Медики отмечают, что в последнее время мужчины часто суют в свой половой орган какие-то необычные предметы, чтобы усилить ощущение во время мастурбации.
Напомним, на Волыни подростки запихали в уретру магнитные шарики, чтобы усилить ощущения.
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