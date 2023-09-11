37-летний египтянин, которого бросила пенсионерка, заявил, что она обращалась с ним как с секс-рабом

Египтянин Мохамед Ибрагим, которого недавно выгнала его 83-летняя жена, британка Айрис Джонс, впервые прокомментировал их громкий разрыв отношений.

Об этом сообщает MailOnline.

Так недавно Айрис публично заявила, что ее 37-летний любимый на самом деле был "эгоистическим похитителем денег" и всегда просил сумасшедшие суммы в течение их четырехлетних отношений. Теперь Ибрагим ответил на упреки своей бывшей.

Со своей стороны он сказал, что пенсионерка "использовала его в качестве сексуального раба". Также он заверил, что утверждения о том, что его мотивировали деньги, были "ложными", добавив, что эти обвинения осложнили ему возвращение в Египет.

Айрис Джонс и Мохамед Ибрагим / Фото: Фото из открытых источников

"Я относился к Айрис как к королеве, но она использовала меня как сексуального раба. Я любил ее, но она разбила мне сердце. Сначала она была хорошей женой. Но вскоре она начала обращаться со мной как с рабом. Она использовала меня для секса. Она не разрешала мне принимать душ, даже не разрешала мне сходить в туалет, когда я возвращался с работы", — сказал Мохамед.

Он также заявил, что она не позволяла ему есть пищу его культуры, и говорила, что ему следует быть более "английским".

Мохамед утверждал, что она хотела, чтобы он забыл свое прошлое и начал с ним совершенно новую жизнь.

"Айрис очень хорошая актриса. Она играет жертву, но на самом деле жертва я. То, как она относилась ко мне, она меня не заслуживает. Она не ценила ничего, что я сделал для нее. Без нее я гораздо счастливее", — заявил египтянин.

Айрис Джонс и Мохамед Ибрагим / Фото: Metro

Отметим, Айрис и Мохамед получили популярность в Сети в 2019 году, когда шокировали публику своим романом. Через год они поженились. Пенсионерка была известна тем, что подробно обсуждала их "страстную и извращенную" сексуальную жизнь.

Напомним, бортпроводник открыл туалет и застукал пару, которая занималась сексом. Пассажиры сняли пикантный момент на видео.

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