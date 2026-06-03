37-летняя женщина притворилась 12-летним ребенком, чтобы жить в приемной семье: как ее разоблачили

Женщина притворялась ребенком, чтобы родители ее содержали / © Daily Mail

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В Бразилии 37-летняя женщина притворялась 12-летней девочкой и жила в приемной семье. Когда обман разоблачили — мошенницу арестовали.

Об этом пишет dailymail.com.

Как 37-летняя женщина притворялась 12-летней девочкой

37-летнюю женщину арестовали по подозрению в том, что она обманула семью, заставив ее усыновить себя, выдав себя за 12-летнюю девочку, которая «сбежала от родителей, издевавшихся над ней».

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Дело было раскрыто после того, как 2 июня полиция арестовала подозреваемую в доме этой семьи в районе Пирабейраба города Жоинвиль, Бразилия.

По данным следователей, подозреваемая сначала обратилась в церковь в Жоинвиле и рассказала пастору, что сбежала от жестокого обращения.

Как сообщается, члены религиозной общины начали оказывать ей финансовую помощь и нашли для нее жилье, а впоследствии семья приняла ее в свой дом.

Полиция сообщила, что супруги привязались к подозреваемой и в течение примерно 14 месяцев относились к ней как к собственной дочери.

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Как женщина объяснила свой внешний вид

Следователи отметили, что 37-летняя женщина утверждала, что страдает аутизмом и другими заболеваниями, чтобы объяснить свой взрослый вид.

Она также якобы рассказала семье, что в детстве ее заставляли принимать гормоны после того, как она подверглась насилию, что, по ее словам, привело к ее взрослым чертам лица.

По словам следователей, подозреваемая прибегала к детскому поведению, чтобы поддержать обман, в частности пользовалась детскими бутылочками, пустышками и любимой игрушкой для сна.

Полиция также сообщила, что она симулировала ночные приступы паники, говорила высоким голосом и изображала эмоциональную зависимость, чтобы привлечь к себе внимание и вызвать сочувствие.

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Как сообщается, семья организовала для подозреваемой вечеринку по случаю 12-летия и оплачивала лекарства от ожирения, а также рассматривала возможность ее официального усыновления.

Следователи заявили, что она неоднократно избегала разговоров об официальных процедурах усыновления и никогда не имела при себе документов, удостоверяющих личность.

Детектив Родриго Буэно Гуссо отметил, что подозреваемая убедила семью не отдавать ее в школу, утверждая, что ее жестокий отец узнает, где она находится.

Мошенничество стало известно только после того, как родственник сообщил об этом в полицию, что привело к расследованию.

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Власти сообщили, что подозреваемая призналась во время допроса и была обвинена в мошенничестве и подделке документов, после чего ее доставили в региональную тюрьму Жоинвилли.

Женщина уже была осуждена за мошенничество

Полиция добавила, что она ранее имела судимости за подобные мошенничества в штатах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс, Риу-Гранди-ду-Сул и Гояс.

Среди них — дело 2023 года в Нова-Игуасу, где она якобы выдавала себя за 12-летнюю девочку по имени «Мария Эдуарда», хотя местные СМИ утверждали, что ее настоящее имя — Аманда Мария Соуза Оливейра.

В этом деле подозреваемая утверждала, что страдает аутизмом, а также заявляла, что подверглась насилию и стала жертвой ритуалов колдовства, благодаря чему убедила бывшего городского депутата и руководителя социального проекта для детей из уязвимых групп оказать ей поддержку и даже арендовать и обставить для нее жилье.

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Сейчас продолжается расследование, подозреваемая находится под стражей.

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