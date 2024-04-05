37-летняя женщина шокировала похудением на 200 кило: фото до и после

Звезда британского сериала TLC 1000-lb Sisters Тэмми Слейтон шокировала поклонников своим стройным телом после похудения на 200 кило.

Когда Тэмми впервые появилась в проекте, она весила более 315 кг.

Ей удалось изменить свою жизнь, и после операции она теперь соблюдает строгую диету.

Тэмми Слейтон / Фото: TLC

Тэмми Слейтон / Фото: TLC

Тэмми Слейтон / Фото: TLC

37-летняя женщина охотно демонстрирует результат перевоплощения в своем TikTok.

На последнем видео она позирует перед зеркалом в длинной черной футболке и брюках цвета хаки, дополнив свой образ серыми кроссовками.

Свою публикацию Тэмми оставила без подписи. Зато ее поклонники были более щедрыми на слова восхищения, которые выразили в комментариях.

Черт! Выглядишь ошеломляюще

Да, Тэмми!

Хотя большинство людей поддерживают женщину, она все еще получает некоторые жестокие комментарии в социальных сетях. Только в прошлом месяце она была вынуждена высказаться, когда тролли сказали, что она похожа на Питера Гриффина из "Гриффинов".

Тэмми Слейтон / Фото: tiktok.com/@tammyslaton2020

Отвечая на гнусные комментарии в видео TikTok, она сказала: "Твоя мама когда-нибудь учила тебя, что если ты не можешь сказать ничего хорошего, не говори ничего вообще? Если у вас нет имени и фотографии, держите рот на замке, потому что вы не имеете права заходить на чьи-то профили, чьи-то страницы, чьи-то видео и комментировать, когда вы даже не показываете свое имя или фотографию".

Тэмми Слейтон / Фото: tiktok.com/@tammyslaton2020

Тэмми также с грустью призналась, что устала от ненависти и не пожелала бы ее "самому злейшему врагу".

"Я устала видеть это. Называть меня курицей, говорить "кусай-кусай-кусай индюшиную шею", что угодно. Ну и что, что я похожа на Питера Гриффина, что у меня шея как у индейки, ну и что? Что из того, что я тяжело работала для этого. Я горжусь этим. Я не заслуживаю того, чтобы меня обзывали. Никто не заслуживает того, чтобы его обзывали".

Напомним, женщина, которая весила более 330 кг, ошеломила похудением. Пока что она потеряла половину веса.

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