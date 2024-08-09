38-летняя женщина переехала в дом престарелых: она удивила причиной

Этот опыт стал для нее вдохновением.

В Китае 38-летняя женщина переехала в дом престарелых, решив почувствовать жизнь "старого человека".

Об этом сообщает Asia One.

Сценаристка по фамилии Ян объяснила, что после месячной госпитализации в прошлом году в результате истощения она начала переосмысливать свою жизнь. Женщина 11 лет проработала в Пекине, вдали от родного города и семьи. Долгий рабочий день и ночи без сна повлияли на состояние ее здоровья.

Желая тихого и спокойного места, где она могла бы успокоиться и восстановиться, она решила жить в доме престарелых, чтобы наслаждаться более медленным темпом жизни.

Родители Ян уже скончались и после госпитализации братья и сестры пригласили ее пожить с ними в родном городе. Впрочем, она отказалась.

"В моем состоянии мне было бы не по душе жить с ними, потому что мне пришлось бы рано вставать каждый день. Из-за слабого психического состояния я также легко просыпалась от любого шума", — сказала Ян.

Она обратила свой взгляд на дом престарелых, привлеченная упорядоченным образом жизни, простой пищей и медицинским наблюдением, доступным на месте.

Плата за проживание в размере 2000 юаней (370 долларов США) обеспечила ей комнату и питание на месяц в доме престарелых, который состоял из пяти многоквартирных корпусов. Он расположен рядом с фруктовым садом, пышной зеленью, а также фермой с животными, такими как павлины и олени, которые бродят по территории.

Для Ян этот опыт походил на проживание в кондоминиуме с множеством удобств. В результате она осталась на три месяца. Сначала она думала, что жить там будет скучно и она будет просто лежать на кровати. Однако Ян поняла, что ее опыт был достаточно интересным. Она обнаружила веселую и энергичную сторону жизни пожилых жильцов дома, которые с радостью приобщаются к разным мероприятиям.

Многие также хотели общаться с ней, чтобы поговорить и поделиться историями своей молодости. Их энергия дала ей чувство воодушевления. Это также вдохновило ее на документирование и съемку жизни более ста человек пожилого возраста, живущих в этом доме.

"Я хочу показать всем, что такое сообщество пожилых людей на самом деле", — сказала она.

Напомним, 92-летняя бабушка сбежала из дома престарелых, перелезши через 2,15-метровые ворота. Люди шокированы физической подготовкой женщины.

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