39-летняя женщина чуть не выбила незнакомцу глаз, когда он не угадал ее настоящий возраст

Она набросилась на него после горячего спора.

Разъяренная мама избила незнакомого мужчину в пабе, когда тот ошибся и не угадал ее настоящий возраст.

Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел 9 сентября в прошлом году в пабе "Единорог" в Манчестере, Великобритания. 39-летняя Джоан Додд выпивала со своей сестрой и общалась с Карлом Купером и его приятелем. Вскоре разговор перешел на тему возраста и Карл предположил, что Джоан 43 года.

Это очень разозлило женщину. Чтобы избежать ссоры, мужчина пошел в туалет, но когда он вышел, Додд набросилась на него и дважды ударила в лицо бокалом вина. Карл получил 10-сантиметровую рану, чуть не задевшую глаз, а также травму большого пальца.

Додд угрожало три года заключения после признания в нанесении тяжких телесных повреждений, но вместо этого она была приговорена к условному сроку.

Судья Элизабет Николс сказала, что мать-одиночка была "преданной, трудолюбивой женщиной", которая не представляла никакого риска для общества.

Она добавила: "Вы не оценили комментарии Купера, а шутки одного человека могут быть оскорбительными для других людей, но это не оправдывает того, что вы потом сделали. Общепризнано, что вы преданная, трудолюбивая женщина и, несомненно, любящая мать. Правильно, что вы чувствовали угрызения совести с самого начала событий в отделении полиции. Но, возможно, еще важнее то, что вы – мама маленького ребенка. Хотя, несомненно, о ребенке позаботятся, немедленное заключение будет иметь разрушительное влияние на вашего ребенка. Это было бы непропорционально наказанию, которое должно быть назначено".

Ее адвокат Марк Френд сообщил суду, что в то время она страдала "низкой самооценкой и самоуважением".

Додд была приговорена к 12 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 12 месяцев и обязана отработать 180 часов неоплачиваемых работ. Ее также обязали выплатить 800 фунтов стерлингов компенсации своей жертве.

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