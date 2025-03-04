39-летняя женщина поделилась, почему до сих пор девственница и никогда не целовалась

39-летняя девственница, которая никогда не целовалась, рассказала о жизни без интимных отношений.

Сара раскрыла детали вTikTok, заявив, что не думает, что когда-нибудь ее ситуация изменится.

"В подростковом возрасте и в 20 лет я сходила с ума от парней", — поделилась Сара в одном из видео. "Всегда был по крайней мере один парень, который мне нравился. Есть ребята, которых я считаю красивыми, не поймите меня неправильно, но я не была влюблена в кого-то с тех пор, как мне было около 20 или 30 лет. Сейчас я спокойно отношусь к своему одиночеству".

Она добавила, что, возможно, останется девственной до конца своей жизни: "Я не хочу нарушать свое внутреннее спокойствие, потому что я так долго шла к этому".

Сара / Фото: tiktok.com/@sarahs.tok

В отдельном клипе Сара поделилась реакцией, которую она получает, когда говорит людям, что она девственница и никогда не целовалась.

"Первая – это люди, которые просто искренние, шокированы и любознательны", – заявила она. "С этими людьми весело общаться, потому что они не осуждают ни в коем случае. Вторая реакция, которую я обычно получаю – это люди, которые почти обижаются на это. Третья реакция – это полный пустой взгляд, заставляющий меня чувствовать себя космическим пришельцем".

Зрители так же неоднозначно отреагировали на целибат Сары, некоторые сказали, что она должна выйти на улицу и заняться сексом.

Тем временем другая женщина рассказала, что тоже никогда не имела интимных отношений: "Мне 50 и я всю жизнь была одна. Ничего, ноль. Я мало кому об этом рассказываю. Знающие люди никогда не смеялись надо мной, по крайней мере, не в лицо".

Напомним, муж подал в суд на жену после первой брачной ночи. Стало известно, почему он планирует отсудить около 5000 долларов.

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