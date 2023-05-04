39-летняя женщина показала, как изменилось ее тело после восьми родов - фото

Американка Руби показала, как изменилась ее фигура после рождения восьми детей.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

39-летняя женщина рассказала, что ее самооценка резко упала, когда ее бедра увеличились втрое после четвертых родов, в результате чего она "похожа на лодку".

Бедра Руби увеличились втрое после четвертых родов / Фото: dailystar.co.uk

"До первых трех беременностей мое тело было нормальным, после четвертой беременности я не теряла вес в бедрах, сколько бы я не тренировалась, мои бедра оставались такими же. Сверху я стройная, но мои бедра широкие. Они кажутся желеобразными, очень волнистыми, когда их сжимаю, они двигаются повсюду. Это действительно странное чувство", — поделилась она.

Руби до четвертых родов / Фото: dailystar.co.uk

В Руби диагностировали жировую гипертрофию — редкое генетическое заболевание, которое приводит к разрастанию жировых клеток, чтобы предотвратить циркуляцию токсинов в крови.

У женщины диагностировали жировую гипертрофию / Фото: dailystar.co.uk

Она пыталась похудеть, чтобы изменить свою фигуру и чувствовала себя безнадежно, когда ничего не получалось. Более того, женщина, воспитывающая пятерых дочерей и троих сыновей, даже не хотела выходить замуж за своего любимого, потому что не могла даже думать о том, чтобы одеть свадебное платье.

Из-за фигуры Руби даже не хотела праздновать свадьбу / Фото: dailystar.co.uk

"Я в отношениях со своим парнем почти 10 лет, мы говорили о свадьбе, но я не могу представить себя в свадебном платье, потому что очень стесняюсь своих бедер", — призналась она.

Она поняла, что не хочет больше так жить после того, как один покупатель довел ее до слез на работе, сказав: "О, черт, ты огромная".

Несмотря на страх перед операцией, Руби решила лечь под нож хирургов, чтобы сделать липосакцию на обоих бедрах, а также вторую операцию по удалению лишней кожи.

Мама отважилась на липосакцию и удаление лишней кожи / Фото: dailystar.co.uk

Хирург Руби, Миган Грубер, была "шокирована", взглянув на ее бедра.

"Ее бедра такие большие и такие непропорциональные ее телу, я действительно никогда раньше не видела такого случая, как у нее", — сказала она.

Операция, во время которой Руби высосали четыре литра жира, прошла успешно. Женщина расплакалась, впервые увидев свою новою фигуру.

Женщина расплакалась, впервые увидев свою новую фигуру / Фото: dailystar.co.uk

Через два месяца она чувствовала себя настолько уверенно, что наконец-то начала готовиться к свадьбе.

Она сказала: "Исправление моих бедер изменило мою жизнь. Я могла буквально носить во что бы то ни стало и не беспокоиться о том, чтобы прикрыться, не беспокоиться о том, чтобы прикрыться. Раньше я никогда не могла даже подумать о том, чтобы увидеть себя в платье, теперь, после 10 лет с моим парнем, я наконец-то выхожу замуж".

Теперь Руби готовится к свадьбе / Фото: dailystar.co.uk

Напомним, тем временем британская мама Сара Платт ищет средства на операцию, чтобы исправить проблемы, вызванные косметической хирургией. Женщина похудела на 76 кило и сделала пластические операции, ужасный результат которых просто шокировал.

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