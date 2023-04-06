39-летняя женщина влюбилась в лучшего друга своего сына-подростка: чем закончилась история

Женщина рассказала, что этот парень хорош и ей приятно с ним общаться.

В США 39-летняя женщина влюблена в лучшего друга своего 18-летнего сына. Она старается не показывать этого, но призналась, что хотела переспать с парнем.

Об этом пишет Mirror.

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Женщина объяснила, что она не хочет длительных отношений на своем этапе жизни, но была бы не против романтического общения. Она рассказала, что этот парень хорош и имеет большой эмоциональный интеллект. Ей приятно с ним общаться, но понимая, что это повредит ее сыну, она пытается остановить или даже скрыть свои чувства к нему.

"Надеюсь, я не буду делить с ним свою кровать. Если бы я не была такой совестливой, я бы просто занималась сексом с парнем", — сказала она.

Мнения пользователей в Сети разделились. Одни говорят, что женщина делает правильно, что не рассказывает это своему сыну, другие, напротив, лучше сказать правду. А третьи пишут, что любви нет возрастов.

Как сообщалось ранее, же инка с самыми большими в мире губами и дальше будет делать инъекции.

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