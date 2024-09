4,5-метрового крокодила занесло в дом наводнением – фото

В Индии огромный 4,5-метровый крокодил был найден во дворе дома после того, как его занесло туда наводнением.

Отважные местные жители попытались поймать рептилию с помощью импровизированной ловушки. Они обвязали длинную ветку дерева веревкой с петлей на одном конце.

Челюсти крокодила были широко разинуты, когда они осторожно наматывали веревку на его голову. Эти кадры были сняты в Вадодаре, штат Гуджарат, 29 августа.

Сообщается, что несколько крокодилов было замечено в городе после разлива реки Вишвамитри. В реке, которая сейчас разливается в результате муссонных дождей, обитает около 300 крокодилов. Около 17 км реки протекает через Вадодару.

Местные СМИ сообщают, что спасатели выловили крокодила со двора и поместили его в клетку. Затем они передали его в лесной департамент, чтобы вернуть в дикую природу.

Анонимный чиновник рассказал местным СМИ: "За последние пять дней мы спасли 10 крокодилов. Двоих выпустили на свободу, а восемь все еще находятся у нас. Мы выпустим их, когда уровень воды в реке снизится".

Крокодилы, найденные в Вадодаре, принадлежат к уязвимому виду Crocodylus palustris. Два самых известных болотных крокодила достигали 5,63 м.

Смертельные нападения болотных крокодилов на людей были зафиксированы в штате Гуджарат и в соседнем штате Махараштра.

