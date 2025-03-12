4-летний мальчик вызвал копов на свою "плохую" маму: чем она разгневала малыша (фото)

Ребенок заявил, что женщину нужно посадить в тюрьму.

В Висконсине, США, четырехлетний мальчик вызвал полицию после того, как мама съела его мороженое. Это произошло после того, как в Оклахоме малыш позвонил в службу спасения, чтобы получить "экстренные пончики".

Как сообщает ABC News, инцидент произошел в городке Маунт-Плезант, когда юный борец за справедливость позвонил 911 и сообщил, что его мама "плохая" и ее нужно отправить в тюрьму.

"Арестовать ее немедленно!"

Как сообщает местная полиция, мальчик был решительно настроен добиться справедливости. Когда офицеры прибыли на место, он без колебаний объяснил им суть трагедии: "Мама съела мое мороженое. Ее нужно посадить в тюрьму!".

Полицейские со всей серьезностью отнеслись к делу, но прежде чем начать составлять ордер на арест, решили уточнить у маленького заявителя, точно ли он этого хочет. После минуты раздумий мальчик вздохнул и сказал, что больше не хочет отправлять маму за решетку – он просто хочет мороженого.

Сладкий финал

Полиция Маунт-Плезант решила не оставлять дело без рассмотрения. На следующий день офицеры вернулись в семью с неожиданным визитом и подарили мальчику мороженое.

Малыш был в восторге и согласился сделать общую фотографию с полицейскими.

4-летний мальчик вызвал полицию на свою маму / Фото: Facebook/Village of Mount Pleasant Police Department

В своем отчете правоохранители отметили, что хотя этот вызов не имел серьезных последствий, они нашли в нем юмор и рады, что смогли вернуть мальчику веру в справедливость.

Мама же, наверное, в следующий раз дважды подумает, прежде чем воровать десерт у своего сына.

Напомним, школьник сдал отца полиции за наркотики после того, как он отругал его за невыполнение домашнего задания. Мальчик быстро отомстил папе за взбучку.

Читайте также: