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4-летняя девочка отчаянно ищет игрушку, на которой записано сердцебиение покойной мамы - фото

4-летняя девочка отчаянно ищет игрушку, на которой записано сердцебиение покойной мамы - фото

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1365
Время на прочтение
1 мин
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4-летняя девочка отчаянно ищет игрушку, на которой записано сердцебиение покойной мамы - фото

Девочка ищет игрушку, на которой записано сердцебиение покойной мамы

Плюшевого мишку случайно подарили благотворительной организации.

В США мужчина пытается найти плюшевого мишку своей дочери, на котором записано сердцебиение ее покойной мамы.

Об этом пишет ladbible.com.

Игрушку четырехлетней девочки из Теннесси случайно подарили местной благотворительной организации. Она каким-то образом оказалась в сумке для пожертвований.

Это одна из немногих вещей, которую малышка оставила себе от родного человека.

Это одна из немногих вещей, которую малышка оставила себе от родного человека / © ladbible.com
Это одна из немногих вещей, которую малышка оставила себе от родного человека / Фото: ladbible.com

Тайлор Кеннеди рассказал WATE-TV, что мишку подарила внучке ее бабушка.

"Мама моей дочери умерла, и ее бабушка сделала медвежонка с ее сердцебиением", — сказал Кеннеди.

Он добавил, что запись сердцебиения его покойной жены можно услышать, нажав на лапу медведя.

Мужчина обратился к людям с просьбой вернуть игрушку ребенку. Также табличку с соответствующей просьбой разместили возле магазина.

Игрушку случайно подарили местной благотворительной организации / © ladbible.com
Игрушку случайно подарили местной благотворительной организации / Фото: ladbible.com

Хотя в магазин поступали звонки и сообщения о том, что медведя заметили по всей стране, менеджер магазина считает, что игрушку купил местный житель, и она может все еще находиться в округе Клейборн.

Напомним, питбуль спас чужого ребенка от смертельной змеи. Собака схватила ее и убила, получив травмы.

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Дата публикации
Просмотры
1365
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