40-летнего актера называют "Бенджамином Баттоном" из-за внешности ребенка — фото
Мужчина похож на 12-летнего мальчика из-за редкого состояния, которое остановило его физическое развитие еще в детстве.
Китайский актер Хоу Сян стал вирусным в соцсетях из-за своей необычной внешности — в 40 лет мужчина выглядит не старше 12-летнего мальчика.
Об этом пишет Oddity Central.
Из-за юношеского вида его даже прозвали «китайским Бенджамином Баттоном».
Недавно в сети активно обсуждали фотографии актера вместе с его женой, сделанные спустя много лет после свадьбы. Некоторые пользователи шутили, что пара больше похожа на мать с сыном, чем на супругов.
Сам Хоу Сян к подобной реакции относится спокойно, ведь, по его словам, сталкивается с этим практически всю жизнь.
По информации китайских медиа, актер родился недоношенным из-за того, что его мама во время беременности страдала недоеданием. В детстве он рос медленнее сверстников, а примерно в девятилетнем возрасте его физическое развитие фактически остановилось.
Во взрослой жизни Хоу Сяна постоянно путали со школьником или подростком и часто спрашивали, где он учится.
Несмотря на это, мужчина не отказался от мечты стать актером. Благодаря поддержке семьи, он продолжил карьеру и в 2005 году получил прорывную роль в популярном ситкоме Home with Kids, где сыграл школьника. В тот момент актеру было 19 лет.
Позже Хоу снимался в ряде китайских сериалов, среди которых "Отчим", "Чжуан Гуандун" и "Туннельная война". Из-за внешности ему преимущественно доставались роли детей и подростков.
Режиссеры неоднократно хвалили актера за дисциплинированность и способность точно следовать указаниям на съемочной площадке.
Сам Хоу признает, что его внешность и детский голос значительно сужают выбор ролей, однако стремится максимально качественно выполнять каждую работу.
«Мне нелегко найти сценарий и роль, которые мне действительно нравятся. Я надеюсь, что смогу полностью овладеть каждой ролью в этом диапазоне. Это тоже определенный успех для актера», — сказал он.
Сейчас актер ведет спокойную семейную жизнь и сосредотачивается преимущественно на семье и карьере, избегая чрезмерной публичности.
