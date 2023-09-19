40-летний госслужащий женился на кукле виртуальной аниме-певицы - фото

В Токио, Япония, государственный служащий женился на кукле известной виртуальной японской певицы.

Об этом пишет Daily Star.

Он устроил роскошную церемонию, на которой было около 40 гостей, не считая его родителей, отказавшихся приезжать.

После того, как его назвали "странным", "сумасшедшим" и "психом", 40-летний Акихико Кондо заявил, что выступает за "фиктосексуальные" отношения. К слову, фиктосексуальность — общий термин для всех, кто испытывает сексуальное или романтическое влечение к вымышленным персонажам.

Акихико Кондо с "женой" / Фото: dailystar.co.uk

Акихико основал ассоциацию FictoSexual, чтобы способствовать пониманию фиктосексуальности, но в настоящее время в нее входят только четыре члена. Несмотря на это, мужчина надеется устроить массовое мероприятие до конца этого года.

"У общества нет хорошего понимания этой проблемы. Фиктосексуальные люди часто боятся преследований и у них нет возможности честно рассказать о своих чувствах. Я думаю, разговор может помочь им узнать, о чем они думают. Надеюсь, что в будущем фиктосексуалы не будут преследоваться, и их примет каждое место, если именно там они захотят провести свою свадьбу", – сказал Кондо.

Акихико выступает за "фиктосексуальные" отношения / Фото: dailystar.co.uk

Изум Цудзи, профессор социологии культуры в Университете Тюо и секретарь Японской молодежной исследовательской группы, сказал: "Фиктосексуалы появились примерно в то же время, что и японская культура отака, в 1980-х и 1990-х годах". "Отака" — жаргонный термин, который переводится как "компьютерщик" или "ботаник".

Цудзи сказал, что Кондо является пионером фиктосексуального движения. Его кукла является образом Хацуне Мику, компьютерной поп-певицы, ранее гастролировавшей с Леди Гагой.

Акихико Кондо с "женой" / Фото: dailystar.co.uk

Пара "счастлива вместе" уже пять лет. В разговоре с агентством новостей Asahi он сказал: "Ежедневно я говорю ей такие вещи, как "Я иду на работу" и "Ты выглядишь мило". Думаю, мои приоритеты поменялись местами, когда я увлекся видеоиграми и аниме, и поставил вымышленных персонажей выше реальных людей".

Напомним, женщина просматривала снимки в телефоне мужа и случайно узнала ужасную тайну. Она спросила совета, как действовать дальше.

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