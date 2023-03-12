41-летний мужчина скончался от инсульта после приема Виагры с алкоголем

У мужчины было высокое кровяное давление, но он не принимал лекарства от него до того, как умер

41-летний мужчина скончался от инсульта после приема дженерика Виагры с алкоголем.

Мужчина умер после того, как он принял максимальную дозу силденафила, генерической формы виагры с алкоголем. Вскрытие показало, что у него был инсульт и признаки длительного высокого давления.

Об этом пишет "Yahoo! news".

Согласно отчету, мужчина умер от инсульта после того, как он принял высокую дозу генерической формы виагры, которая, вероятно, не прописывалась вместе с алкоголем. Вечером перед тем, как он заболел, 41-летний мужчина, имя которого не называется, находился в гостиничном номере с подругой и, как считают, принял две таблетки силденафила по 50 миллиграммов, общую форму виагры, и выпил немного алкоголя.

Сильденафил действует путем ингибирования фермента, который содержится в гладких мышцах одной из эректильных тканей пениса, вызывая временный приток крови, вызывающий эрекцию.

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Специалисты заявили, что написали отчет, чтобы повысить осведомленность о рисках, связанных с использованием силденафила без консультации врача. Согласно сообщению, друзья и родственники мужчины сказали, что не знали, что у него был рецепт препарата.

Обычная доза препарата для лечения эректильной дисфункции составляет 50 мг один раз в день, но 25 мг рекомендовано тем, кто впервые примет препарат, а также тем, кто испытывает проблемы с печенью, почками или сердцем, или тем, кто принимает определенные лекарства от ВИЧ, согласно оригинальной информации о назначении Виагры.

Утром после того, как мужчина принял силденафил, у него разболелась голова и началась рвота, говорится в сообщении.

Сначала он отказывался обращаться за медицинской помощью, но его симптомы ухудшились и его доставили в больницу. По прибытии врачи констатировали смерть.

Позже вскрытие установило, что мужчина умер от кровоизлияния в мозг, разновидности инсульта. Он также имел признаки поражения сердца и почек из-за длительного высокого кровяного давления; ожирение печени; и высокий уровень алкоголя в его крови, говорят авторы отчета.

Согласно отчету, два года назад у мужчины был эпизод высокого кровяного давления, но он не принимал лекарства от него, когда скончался. Высокое кровяное давление может увеличить риск инсульта, независимо от того, принимает человек Виагру или нет.

Взаимодействие силденафила и алкоголя точно не установлено, есть несколько сообщений о кровоизлиянии в мозг людей после его приема и употребления алкоголя.

В этом и других случаях невозможно определить, было ли кровоизлияние в мозг непосредственно связано с силденафилом, смешением препарата с алкоголем или другими факторами, такими как сексуальная активность или основные заболевания пациента, такие как высокое кровяное давление.

Согласно информации о назначении Виагры, инсульты были зарегистрированы менее чем у 2% людей во время клинических испытаний, и невозможно было доказать, что причиной является препарат. Большинство людей, перенесших инсульт, испытывали проблемы со здоровьем, которые повышали риск инсульта, например высокое кровяное давление.

Более распространенные побочные эффекты силденафила включают: головную боль, покраснение, изжогу, нарушение зрения, боли в спине, мышечные боли, сыпь и головокружение. Также препарат может усиливать действие лекарства от артериального давления и препаратов, содержащих нитраты, применяемые при болях в груди.

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