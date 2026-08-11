41-летняя украинка откровенно рассказала о романе с парнем, который младше ее на 19 лет (фото)

41-летняя украинка Лилия Шевцова и ее 22-летний бывший парень

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41-летняя украинка Лилия Шевцова откровенно рассказала об истории своего восьмимесячного романа с 22-летним парнем. Несмотря на глубокую душевную близость и поддержку, этот необычный союз с разницей в возрасте в конце концов закончился.

Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказала пользовательница @liliia_shevtsova.

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«Ему 22, мне 41. Восемь месяцев мы были вместе, но сказки не случилось. Вчера эти отношения закончились. Теперь я знаю об отношениях еще больше», — написала украинка.

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По словам Лилии, она и парень познакомились в непростой для нее период. После предыдущего неудачного опыта женщина чувствовала себя психологически истощенной и не собиралась заводить новые отношения.

В начале романа пара не строила совместных планов и не питала определенных ожиданий. Однако по мере общения они все больше сближались, а взаимное познание переросло в сильные чувства.

Разница в возрасте в 19 лет не стала для пары препятствием. Женщина отмечает, что рядом с любимым практически не ощущала этой разницы. По словам Лилии, парень был умным и мудрым, поэтому иногда она даже чувствовала себя моложе его.

41-летняя украинка Лилия Шевцова и ее 22-летний бывший парень

Пара не обращала внимания на возможное осуждение со стороны окружающих и сосредоточилась на взаимопонимании и искренности. Между ними сложились не только гармоничные интимные отношения, но и глубокая эмоциональная связь. В то же время такая близость порой даже пугала женщину своей искренностью и силой.

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Однако эти отношения продлились всего восемь месяцев и в конце концов закончились. Несмотря на это, роман стал важным опытом для обоих. Парень признался, что именно рядом с Лилией почувствовал себя мужчиной. Женщина же, со своей стороны, снова научилась позволять себе быть уязвимой и оставаться собой.

41-летняя украинка Лилия Шевцова и ее 22-летний бывший парень

41-летняя украинка Лилия Шевцова и ее 22-летний бывший парень

Кстати, в Виннице живет семья, которая стала популярной в соцсетях благодаря разнице в возрасте: 24-летний Сергей Ильчук и 53-летняя Оксана Лоянич женаты почти четыре года и воспитывают девочек-близнецов Софию и Алису, которых родила суррогатная мать.

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