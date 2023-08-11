41-летняя женщина вышла замуж за 16-летнего сына своей лучшей подруги: как отреагировала свекровь

Власти проверяют, чтобы супруги спали на разных кроватях до тех пор, когда юноше не исполнится 18 лет.

В Индонезии 41-летняя женщина вышла замуж за 16-летнего сына своей лучшей подруги.

О курьезной истории пишет The Mirror.

41-летняя Мариана на 25 лет старше своего нового 16-летнего жениха Кевина.

Мама школьника Лиза, которая является лучшей подругой невесты, на четыре года младше, ей 37 лет. Лиза хотела помочь подруге, поскольку та впала в депрессию, когда прошлая помолвка с женихом сорвалась.

В издании отмечают, что мать сама предложила сыну жениться на своей подруге. Подросток был удивлен таким предложением, но согласился. Пара встречалась два месяца, после чего решила пожениться.

Мариана является владелицей сети продуктовых магазинов И она, и ее подруга отрицают, что брак связан с деньгами. 16-летний жених рассказал, что после свадьбы собирается работать в магазине своей жены.

16-летний жених и его 41-летняя возлюбленная / Фото: mirror.co.uk

Однако у пары все еще есть еще одно препятствие, которое следует преодолеть после того, как в дело вмешалась Комиссия по защите детей Индонезии. Правозащитники заявили, что брак не должен был заключаться, поскольку молодому человеку еще не исполнилось 18 лет.

Они посетили пару и сказали, что во время расследования молодоженам нужно спать в отдельных кроватях. Если брак не будет аннулирован, значит, им придется ждать два года, прежде чем вступить в физические отношения.

Ранее сообщалось, что 50-летняя Гайди Клум с младшим на 17 лет мужчиной показала, как развлеклась в Италии.

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