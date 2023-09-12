42-летний мужчина, похищенный в детстве в Чили, впервые встретил свою маму: щемящая история (фото)

Он всегда знал, что его усыновили, но не догадывался, при каких условиях.

Американец, похищенный в детстве в Чили, впервые встретился с родной мамой.

Об этом пишет CNN.

Джимми Тайден говорит, что всегда знал, что его усыновили. Он знал, что родился не в США, а в Чили. Вырос в Вирджинии с очень любящими и преданными своему делу приемными родителями и никогда ни в чем не нуждался.

Джимми в детстве / Фото: CNN

42-летний мужчина, служивший в морской пехоте США, теперь работает адвокатом, женат и воспитывает двух маленьких дочерей.

"Мне сказали, что меня отдали на усыновление из-за любви", — сказал Тайден. "Подарен матерью, которая любила меня и хотела для меня лучшего: жизни, полной возможностей, образования и смысла".

Все начало меняться в 2012 году, когда его мама дала ему документы об усыновлении, когда он готовился к отправке в Афганистан. Тайден говорит, что, когда он начал внимательно просматривать файлы об усыновлении, он обнаружил, что там было много несоответствий.

"Было три или четыре разных версии одной истории, которые настолько расходились, что не все могли быть правдой", — сказал Тайден.

Был один документ, в котором говорилось, что у него нет отца или матери.

В другом было указано имя биологической матери и ее адрес.

В третьем документе указывалось, что у ребенка нет живых родственников.

В четвертом говорилось, что его отдали на усыновление спустя несколько дней после рождения.

Еще в одном документе говорилось, что его отдали на усыновление, когда ему было два года.

Джимми в детстве / Фото: CNN

В течение многих лет Тайден спрашивал о своем происхождении. Он хотел узнать больше, но не знал, с чего начать и к кому обратиться в Чили.

Лишь несколько месяцев назад, когда его жена прочла о деле Скотта Либермана, он начал активно заниматься раскрытием правды о его усыновлении.

Либерман, 42-летний американец из Сан-Франциско, также был усыновлен из Чили и недавно узнал, что его украли в детстве. Так Тайден узнал о Nos Buscamos ("Мы ищем друг друга"), чилийскую некоммерческую организацию, призванную помогать людям, украденным в детском возрасте, найти своих биологических родителей и семьи. Во время диктатуры генерала Аугусто Пиночета, с 1973 по 1990 год, многие младенцы были отправлены в агентства по усыновлению. Часть детей происходила из богатых семей, во многих случаях отказывавшихся от внебрачных младенцев. Других младенцев из бедных семей просто украли.

В последнее десятилетие CNN задокументировало несколько случаев кражи чилийских младенцев во время рождения. Власти страны заявляют, что священники, монахини, врачи, медсестры и другие лица вступили в сговор с целью незаконного усыновления, главным образом, для получения прибыли.

Чилийские чиновники заявляют, что количество украденных младенцев может исчисляться тысячами, но расследование спорных случаев усыновления в стране остановилось. Некоторые из тех, кто участвовал в незаконных усыновлениях, скончались. Многие клиники и больницы, где якобы были украдены младенцы, больше не существуют.

По словам Тайдена, после обращения в Nos Buscamos на следующий день он получил электронное письмо от ее директора Констанцы дель Рио, которая посоветовала ему немедленно позвонить ей. Она предложила пройти тест ДНК, который он сделал 17 апреля. С помощью MyHeritage, онлайн-генеалогической компании, Тайден нашел совпадение в течение нескольких недель. Когда матч возобновился, дель Рио сказала, что знала, что следующим шагом будет телефонный звонок 69-летней Марии Гонсалес, женщине, которая десятилетиями считала, что ее сын умер вскоре после рождения.

"Она не могла в это поверить. Она подумала, что это невкусная шутка, потому что ей сказали, что ее недоношенный сын умер", — сказала дель Рио. Гонсалес сказали, что тело ребенка выбросили в мусор. Во время диктатуры Пиночета, когда несколько тысяч человек были убиты и пропали без вести, задавать слишком много вопросов или громко протестовать могло быть опасно.

Узнать правду было горько-сладко для Тайдена. Он рад наконец-то узнать свое настоящее происхождение, но расстроен тем, из-за чего пришлось пройти его биологической матери.

"Она не знала обо мне, потому что меня забрали у нее при рождении, и ей сказали, что я умер, а когда она попросила мое тело, ей сказали, что его избавились. Итак, мы никогда не держались друг за друга, никогда не обнимались", — сказал Тайден.

После трех месяцев он наконец-то смог поехать в Чили, чтобы обнять свою биологическую мать, чего ему пришлось ждать 42 года. Когда они встретились в южном городе Вальдивия в середине августа, он наконец-то смог произнести слова, которые репетировал несколько недель. "Привет, мама!" — сказал он, когда они наконец обнялись.

Джимми Тайден с биологической мамой / Фото: CNN

"Мне 42 года, и я встречаюсь с ней, обнимаю и держу ее впервые. Это так неестественно!" – сказал Тайден позже, размышляя об этом моменте. "Это будто заставило меня осознать то зло, которое было совершено. И потом, знать ее означает любить ее. Она милая, бережная, любящая женщина".

Джимми с родственником / Фото: CNN

Как-то в Вальдивии, после встречи со своей большой семьей, для него заранее была организована особая вечеринка по случаю дня рождения.

"Я чувствовал себя потерянным кусочком головоломки, кусочком, который был потерян в течение 42 лет, и в тот момент я почувствовал, что нахожусь там, где должен быть, и это было очень нормально, будто время не прошло, как только мы воссоединимся", — позже сказал Тайден.

Джимми Тайден / Фото: CNN

Мужчина добавил, что узнать правду было также болезненно, потому что его приемным родителям тоже врали. Он говорит, что они сперва связались с агентством по усыновлению в Вирджинии и конкретно попросили усыновить ребенка правильно через авторитетное агентство, о чем они и написали.

"Они ни на миг не поверили, что покупают ребенка. Они никогда бы этого не сделали", — сказал он. "Я не зря осознаю, что мне повезло, что у меня есть любящие семьи с обеих сторон экватора. Но я не знаю, стал ли бы юристом. Не знаю, пошел ли я в армию. Я сделал те вещи, которые я сделал из-за того, где я был, или это те вещи, которые я сделал, потому что они лежат в основе того, кем я являюсь?" – добавил он.

В конце концов, говорит он, мудрость о том, что с ним произошло, пришла от его пятилетней дочери, которая сказала ему, что если бы не случилось что-нибудь плохое, ее здесь не было бы. А у ее отца, сказала она ему, есть не одна, а две семьи, очень любящие его.

Напомним, 72-летнюю бабушку заставили снести домик на дереве, в котором она жила почти 20 лет. Она сопротивлялась в течение 8 лет.

Читайте также: