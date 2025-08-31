42-летняя мать семерых детей вышла замуж за друга своего сына, младше на 20 лет

42-летняя мама 7-х детей вышла замуж за друга сына / © Freepik

В Великобритании 42-летняя мама семи детей закрутила роман с 17-летним другом своего сына.

Об этом пишет The Sun.

Айдин познакомил свою маму со своим 17-летним другом Брайсом, и, несмотря на то, что в свои 42 года она была более чем вдвое старше юноши, между ними вскоре завязались отношения.

Сейчас, почти пять лет спустя, когда Брайс уже 22 года, пара счастливо замужем и даже живет под одной крышей с ее сыном.

В канун своего 18-летия Брайс решил открыть свои чувства. Также он сказал Айдину, что ему нравится его мама, и убедившись, что тот не против их отношений.

«Я была дома в постели, когда он написал мне в Snapchat: „Бьюсь об заклад, ты не знала, но я влюблен в тебя“. Мне было приятно, но воспринимала его как ребенка, ведь он был другом сына. Я сказала, что это мне льстит, но он слишком молод для меня», — вспоминает Эми.

Брайс продолжал приглашать Эми на свидание в течение следующих двух лет, и в феврале 2022 он наконец убедил ее начать отношения.

«Я увидела Брайса с другой девушкой. Когда они поцеловались, у меня возникло странное чувство. Вдруг я поняла, что влюблена в 20-летнего лучшего друга своего сына! Я искала кого-то хорошего и верного, кто заставил бы меня снова почувствовать себя подростком. Задумалась, не отвергаю ли замечательного человека только из-за разницы в возрасте», — рассказывает женщина.

Набравшись смелости, Эми позвонила Брайсу со словами: «Я знаю, что несколько лет назад у тебя были чувства ко мне, и не уверена, до сих пор ли ты испытываешь то же самое…». Брайс перебил и сказал, что бросил бы все ради нее в мгновение ока.

Через три месяца пара начала жить вместе и вышла замуж в следующем году, несмотря на то, что друзья и семья неоднозначно отреагировали на их отношения.

Брайс и Эми / © thesun.co.uk

Эми говорит: «Меня называли педофилкой, но я не была знакома с Брайсом, пока ему не исполнилось 17».

Сам парень признает, что его семья против этих отношений.

«Моя семья недовольна нашими отношениями. Многие из них были очень расстроены. Многим понадобилось время, чтобы это принять. Когда люди говорят ужасные вещи об Эми, я огорчаюсь. Это сопровождается большим количеством негатива», — сказал он.

Эми, в свою очередь, поражена зрелостью и серьезностью в отношениях своего избранника, невзирая на его молодой возраст. «Он мудр для своего возраста — у него старая душа. Совершенно не похож на других 22-летних», — добавила она.

Женщина утверждает, что со своим партнером они не занимались сексом вплоть до женитьбы. Пара ждала свою брачную ночь в октябре 2023 года, чтобы заняться сексом.

«Мы поженились, Айдин был свидетелем, а других моих детей там не было. После этого мы не могли оторвать руки друг от друга. Брайс был таким нежным и сосредоточенным на том, чтобы угодить мне, я чувствовала себя так счастлива. Это был особенный день. Есть преимущества сексуальной близости с младшим мужчиной. С предыдущими партнерами интимная близость казалась рутиной. Брайс действительно добр и нежен, и на него нет никакого давления. Он как глоток свежего воздуха», — рассказывает Эми.

