43-летний мужчина похвастался браком со своей 88-летней женой: фото и история любви пары

В мире немало пар, где женщина значительно старше своего избранника, впрочем, не все истории любви закончились хэппи-эндом. К примеру, британка жаловалась, как младший на 46 лет египтянин бросил ее ради новой пенсионерки. Но другая пара, с 45-летней разницей в возрасте, похвасталась своей крепкой любовью. Им пришлось иметь дело с "завистниками", которые хотели их "разлучить" — но, несмотря на это, они настаивают, что не могут быть счастливее.

Об этом пишет Mirror.

Адриан Нарваес, которому сейчас 43 года, впервые встретил Делию Лукес, которой сейчас 88, на художественной выставке в 1998 году, когда ему было 16, а ей 61. Сначала они были просто друзьями, которых сблизили общие творческие интересы. Учительница Делия увлекалась живописью, а Адриан любил писать стихи и рассказы.

После первой встречи Адриан и Делия поддерживали связь, обмениваясь письмами, которые Адриан хранит по сей день. С годами их дружба стала романтичной, и Адриан, который чувствовал, что родился не в то время, признался Делии, что влюбился в нее.

Их отношения расцвели, но в течение долгих двенадцати месяцев они решили держать свой роман в тайне, встречаясь лишь изредка, чтобы поиграть в карты или выпить в компании друг друга.

Адриан и Делия / Фото: Jam Press

Адриан и Делия – Свидетели Иеговы. Пара, живущая в Ривадавии, Аргентина, была вынуждена соблюдать строгие правила своей веры и не могла оставаться наедине друг с другом в частном пространстве. И они столкнулись с еще большим трудом, когда решили рассказать о своей любви публично.

Как рассказала Делия местному изданию, не все были в восторге от их отношений. Она объяснила: "Отец принял меня сразу, но мама не хотела ничего знать". Адриан добавил: "Это была ревность. Они не понимали, что, несмотря на разницу в возрасте, мы можем любить друг друга. Сначала они делали все возможное, чтобы нас разлучить".

Адриан и Делия / Фото: Jam Press

Но, несмотря на значительные препятствия, с которыми им пришлось столкнуться, любовь победила. Адриан, которого, даже будучи подростком, никогда не привлекали женщины его возраста, рассказал: "Я никогда не стеснялся разницы в возрасте. Честно говоря, я ее не замечаю. И хотя между нами 45 лет, я всюду хожу с ней".

18 марта в 2005 году Адриан и Делия решили сделать все официально и поженились. Теперь они готовятся к празднованию 20-летия своей свадьбы. Они до сих пор так же счастливы, как и раньше, но на этом пути им пришлось пережить некоторые взлеты и падения.

Адриан и Делия / Фото: Jam Press

В 2009 году Делия перенесла восемь операций из-за проблем с бедром, коленом, глазами и желчным пузырем. Совсем недавно Делию госпитализировали из-за аритмии – нерегулярного сердцебиения – и Адриан, к сожалению, не смог ее посетить. К счастью, Делия уже поправилась.

Спустя все эти годы после той судьбоносной выставки пара все еще разделяет страсть к искусству и поддерживает творчество друг друга. Пока Адриан читает стихи на художественных выставках Делии, она создает работы, представленные в его книгах.

Напомним, 98-летний мужчина женился на младшей на два года избраннице. Их история любви началась с приглашения на его 98-й день рождения.

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