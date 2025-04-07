44-летняя девственница в первую брачную ночь обнаружила, что не может заниматься сексом — фото

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Невеста пожаловалась, как ждала более 40 лет, чтобы впервые заняться сексом в первую брачную ночь — и лишь потом обнаружила, что ее девичья плева настолько толстая, что она не в состоянии этого сделать.

Об этом пишет New York Post.

44-летняя Сара Джонс-Грин воспитывалась в христианской семье и хотела подождать брака, чтобы заняться сексом, из уважения к своим убеждениям.

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Она также рассматривала близость как «нечто особенное» и не хотела терять девственность путем секса на одну ночь.

В 2020 году, в возрасте 40 лет, она познакомилась со своим нынешним мужем, 44-летним маркетологом Мартином Грином. Пара поженилась 28 сентября в 2024 году.

В первую брачную ночь они впервые попытались заняться сексом, но молодой невесте это показалось слишком болезненным. Вскоре после этого она обратилась к своему терапевту, проведшему медицинское обследование и обнаружившему у Сары состояние, которое называется микроперфорированная девичья плева — состояние, когда девичья плева очень толстая, но имеет единственное, маленькое отверстие.

Сара и Мартин / © SWNS

Сейчас Сара находится в листе ожидания гименэктомии — хирургической процедуры по удалению излишней ткани из девичьей плевы — и говорит, что возможность заниматься сексом позволила бы ей чувствовать себя «полноценной».

Сара, маркетолог из Лондона, сказала: «Я девственная невеста — и не хочу ею быть — секс позволил бы мне чувствовать себя «нормальной» невестой. Раньше я не имела ни малейшего представления об этом состоянии, я буквально поняла, что что-то не так, когда мы с Мартином впервые попытались заняться сексом. Я так долго ждала — я просто хотела почувствовать то, что чувствуют другие. Это разочаровывает, и я чувствую себя очень подавленной из-за этого».

Сара с любимым в ресторане / © SWNS

С юношества Сара знала, что ее верования не разрешают заниматься сексом до брака, но говорит, что это было очень личное решение. Она описывает себя как «современную женщину», которая не осуждает других за то, что они делают, но она не может представить, что потеряет девственность с мужчиной, с которым не состоит в браке.

«Я считаю это чем-то особенным», — сказала она. «Я не хотела отдаваться кому попало — кому-то, с кем я могла бы со временем расстаться или с кем-то на одну ночь. Моя мама, Памела, тоже ждала замужества, чтобы заняться сексом — и после того, как она умерла от рака поджелудочной железы в возрасте 72 лет, я была еще более решительно настроена сделать так, чтобы она мною гордилась».

Сара с мужем / © SWNS

Самые длинные отношения Сары были с Мартином, за которого она в конце концов вышла замуж, и пара говорила о сексе еще до первого свидания. Чувствуя беспокойство, Сара сказала Мартину, что хочет быть с ним откровенной и не намерена заниматься сексом до брака. Но ее нынешний муж был «терпеливым и добрым» и был готов подождать, пока они встречались в течение четырех лет перед свадьбой.

«Я ждала четыре года, чтобы заняться с ним сексом», — сказала Сара. «Мартин был так заботлив все это время — мы обсудили это, когда еще общались в Bumble, и он был таким милым и не против».

Супруги / © SWNS

Первая попытка пары заняться сексом состоялась в первую брачную ночь, и Сара говорит, что сразу поняла, что ничего не получится. Она почувствовала боль, когда они пытались это сделать, и молодожены говорят, что возбуждение быстро исчезло.

Сара добавила: «Моя девичья плева очень жесткая, и люди рождаются с ней. Врач предложил мне расширители, но они показались мне слишком болезненными, поэтому я собираюсь на операцию. Консультация у меня будет только в августе, но частная процедура будет стоить около $1288. Я очень волнуюсь — я хочу создать семью как можно скорее. Но без операции я не смогу».

Напомним, женщина шокировала, как раскрыла тайну одержимых девственностью родителей. Воспитание в семье чуть не «потеряло» сестер.