45-летний биохакер, тратящий $2 млн в год на омоложение, ввел себе кровь сына-подростка

Соблюдая строгую диету и режим тренировок, IT-миллиардер уже сумел "вернуть" несколько лет.

Мужчина, который ежегодно тратит миллионы долларов, пытаясь изменить свой биологический возраст, удивил своим следующим шагом.

В попытке найти секрет вечной молодости 45-летний Брайан Джонсон ввел себе кровь сына-подростка. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Ранее IT-миллиардер сделал переливание крови незнакомцу, а теперь сделал то же со своим 17-летним сыном Талмейджем и 70-летним отцом Ричардом.

Три поколения семьи Джонсон отправились в клинику в Далласе, где Ричард и Талмейдж выкачали литр крови и превратили в партию плазмы, а также красных и белых кровяных телец и тромбоцитов.

Брайан Джонсон с сыном / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Затем плазму Талмейджа ввели его отцу, надеясь, что она восстановит какие-либо клеточные повреждения и омолодит его кровь.

Утверждения о том, что плазма молодых тел может улучшить здоровье пожилых людей, существуют уже некоторое время.

Исследования по этому вопросу проводились на мышах в прошлом, хотя эксперты говорят, что результаты неубедительны, и предполагают, что экспериментировать с людьми достаточно безрассудно.

Чарльз Бреннер, биохимик из Национального медицинского центра в Лос-Анджелесе, сказал: "Мы недостаточно узнали, чтобы предположить, что это жизнеспособное лечение человека для чего-то. Для меня это грубо, бездоказательно и относительно опасно".

Однако команда Брайана считает, что это может помочь ему достичь своей цели — вернуть свой биологический возраст назад. И миллиардер говорит, что они решили сделать это не по прихоти.

"Сначала мы исходим из доказательств, – сказал он. – Мы ничего не делаем, основываясь на чувствах".

Говоря ранее о своем экстремальном режиме здоровья, который он назвал Project Blueprint, Брайан рассказал, что заметил заметные улучшения в разных частях своего тела.

"Моему левому уху 64 года, мои фитнес-тесты говорят, что мне 18, моему сердцу 37, сила диафрагмы 18", — сказал он, признав, что некоторые части его тела старше других. "Я игриво говорю, что пытаюсь стать похожим на 18-летнего. Моему сыну 17, поэтому я всегда дразню его и говорю: "Когда я стану младше, я хочу быть таким, как ты".

Брайан также пообещал опубликовать результаты своего переливания крови в ближайшие месяцы.

Напомним, британская журналистка Кейт Спайсер показала, что с ее лицом после прекращения уколов красоты. Она 16 лет колола ботокс.

Читайте также: