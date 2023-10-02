45-летний мужчина установил новый рекорд по подтягиванию: после этого ему стало плохо (фото)

Рекорд не могли побить с 2011 года.

Житель Колорадо, США, побил мировой рекорд Гиннеса по количеству подтягиваний в час.

Об этом говорится на официальном сайте.

Фрэнк Сагона выполнил 1010 подтягиваний за отведенное время, побив стоящий с 2011 года рекорд Стивена Хайланда (993).

"Это высшее испытание силы и ума над материей", — сказал 45-летний мужчина.

Фрэнк Сагона / Фото: guinnessworldrecords.com

Он добавил, что его попытка усложнилась из-за растяжения мышц спины за день до официальной попытки.

"Я чувствовал, что задыхаюсь до 44 минуты. Потом я начал чувствовать, что действительно могу это сделать", — сказал он. "Из-за травмы я замедлил подъем подбородка. Меня фактически вырвало сразу после происшествия".

Фрэнк Сагона / Фото: guinnessworldrecords.com

Сагона посвятил свой рекорд своему другу Майку Румфу, который помог ему начать подготовку к установлению рекорда три года назад, но умер, не успев увидеть, как тяжелая работа окупилась.

"Эта награда не только для меня, но и для памяти Майка", – сказал он.

Американец побил мировой рекорд Гиннеса по количеству подтягиваний / Фото: guinnessworldrecords.com

Невероятное достижение Фрэнка произошло через семь лет после того, как он установил еще три рекорда по подтягиванию за один день:

Наибольшее количество подтягиваний за 8 часов – 3751

Наибольшее количество подтягиваний за 12 часов – 4649

Наибольшее количество подтягиваний за 24 часа – 5094

С тех пор 24-часовой рекорд был побит Грэмом Морганом (Великобритания), которому удалось сделать 7479 подтягиваний, но Фрэнк по-прежнему удерживает первые два рекорда.

Напомним, кот получил премию за необычный страховой случай. Стало известно, что произошло с пушистым.

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