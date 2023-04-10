45-летняя женщина спутала беременность с менопаузой: какие у нее были симптомы

Она рассказала о своих симптомах и призналась, что это был настоящий сюрприз.

Американка Викки Дженкинс рассказала, как спутала свою беременность с менопаузой.

45-летняя женщина, у которой есть 22-летний сын, не ожидала, что вот-вот родит второго малыша. Об этом пишет mirror.co.uk.

У нее были приливы, перепады настроения и нерегулярный менструальный цикл, поэтому она думала, что это перименопауза, но на самом деле это были симптомы беременности.

Она рассказала, что когда прекратились месячные, она была так счастлива и даже не догадывалась, что это произошло из-за того, что она ждала ребенка. Несмотря на шок, Викки была рада стать мамой во второй раз, а Мэтт радовался, что впервые станет отцом в 50 лет.

Фото: mirror.co.uk

"У меня был 22-летний сын Дрю, который покинул мой дом в 18 лет, когда пошел служить в армию. С тех пор, как мы с Мэттом впервые встретились девять лет назад, мы оба изначально сказали, что не хотим иметь детей вместе, и нам нравилось путешествовать вместе. Рождение ребенка никогда не входило в наши общие планы, поэтому Рори была полной неожиданностью. Я думала, что у меня начинается перименопауза, потому что у меня были приливы, перепады настроения и месячные прекратились", — поделилась она.

Впрочем, однажды, по дороге на работу, Викки решила купить тест на беременность. Она на 100% была уверена, что результат будет отрицательным.

"Когда я увидела две полоски, я сразу же побежала в магазин, чтобы купить еще четыре теста, и сделала их в ванной на работе. Все они тоже оказались положительными. Я была шокирована и ушла с работы, чтобы дома рассказать об этом Мэтте. Поскольку я рано вернулась с работы и мне нужно было кое-что ему сказать, он спросил, ухожу ли я от него. Я рассказала ему новости, и он сказал мне, что последние две недели он испытывал внутреннее ощущение, что я беременна", — рассказала женщина.

Она добавила, что узнала о своем интересном положении на 11 неделе беременности. Сейчас Рори — "лучшее, что случилось" с супругами.

Фото: mirror.co.uk

Девочка появилась на свет 27 мая в 2022 году.

"Она родилась с синдромом Дауна, но, к счастью, у нее нет проблем со здоровьем, которые обычно сопровождают это заболевание. Она очень здорова и прогрессирует. Она — лучшее, что когда-либо случалось с нами, и мы не могли представить свою жизнь иначе", – рассказала Дженкинс.

Фото: mirror.co.uk

Напомним, студенту сообщили, что ему осталось жить неделю из-за загадочной болезни. Первоначально она была диагностирована как кислотный рефлюкс. Впрочем, впоследствии врачи обнаружили, что это за заболевание.

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