46-летняя мама шестерых детей пожаловалась, как дешевые пластические операции обезобразили ее тело

Прилетевшая в Турцию британка, чтобы сделать подтяжку живота по сниженной цене, говорит, что хирурги испортили ее тело.

Об этом пишет nypost.com.

46-летняя Эмма Уитни вылетела в Стамбул 7 марта. Женщина, родившая шестерых детей, хотела сексуального "превращения мамы", а также сделала подтяжку груди и абдоминопластику "геральдической лилии", предназначенную для удаления брюшного жира.

Но более чем через четыре месяца после процедур Уитни говорит, что ее отек не спал, и она все еще борется с "ужасной" болью.

Эмма Уитни / Фото: nypost.com

"Я сделала операцию прежде всего потому, что у меня была депрессия, и я хотела чувствовать себя лучше", — сказала она. "Но все прошло так плохо, что теперь мне приходится удвоить дозу антидепрессанта. Я заплатила столько денег, и теперь я ничего не могу с этим поделать".

Уитни, которая родом из Англии, говорит, что у нее осталась дряблая кожа по всему телу после обходного желудочного анастомоза в декабре в 2020 году. Впоследствии она принялась искать варианты удаления лишней кожи.

Также читайте Женщина впала в кому после пластической операции – теперь у нее сознание младенца

Она не могла позволить себе провести процедуру в своей родной стране, поскольку общая стоимость составила около 34 000 долларов США.

В то же время она нашла операцию в турецкой клинике, где процедура была объявлена за 9000 долларов.

Эмма говорит, что в Google не было негативных отзывов о компании, поэтому она записалась на прием в марте в прошлом году. Однако она стала сомневаться еще до того, как легла под нож, поскольку врачи отказались отложить процедуру после смерти ее матери.

"Я была расстроена, когда они сказали, что не могут изменить дату. Я чувствовала себя такой виноватой, что оставила своих детей на неделю, но я знала, что не смогу пойти и сделать это снова", — вспомнила Эмма.

Эмма с мужем и детьми / Фото: nypost.com

После того, как операция была завершена, беды Уитни только ухудшились.

Она говорит, что проснулась в агонии и не получила должного обезболивания. У мамы также остались шишки на животе.

"Сначала я думала, что после того, как спадет отек, все будет хорошо, — заявила она. — Они сказали мне, что шишки были редкими, и мне нужно было слить их с помощью лимфатического массажа".

Эмма Уитни / Фото: nypost.com

С тех пор женщина потратила на массаж более 600 долларов, но это не помогло.

"Мой живот приобретает форму буквы V, и он тоже бугристый, — грустно добавила она. — Одна грудь больше другой, и моя правая рука сморщивается там, где она плотно пришита. Это кажется таким тесным и странным".

Эмма Уитни / Фото: nypost.com

Теперь Уитни предостерегает других женщин не лететь в Турцию для процедуры по низким ценам, говоря, что лучше накопить, чтобы работа выполнялась в их родных странах.

Эмма Уитни / Фото: nypost.com

"Я никогда бы не подумала, что заплатив столько денег можно остаться вот такой. Теперь у меня ничего не осталось, чтобы исправить это", – подытожила Эмма.

Напомним, женщина расстроилась, узнав, что ее "милая" татуировка имеет связь с убийцами. Она показала, что именно набила.

Читайте также: