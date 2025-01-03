47-летняя мама ради молодости переливает себе кровь молодого сына: как она выглядит (фото)

Американка в погоне за молодостью решила переливать кровь своего сына.

Об этом пишет New York Post.

47-летняя Марсела Иглесиас уже потратила более 99000 долларов на различные косметические процедуры и собирается выложить еще больше за переливание крови своего 23-летнего сына Родриго, чтобы "остановить старение".

"Переливание крови – это новая эра поддержания молодых клеток в вашем организме, особенно когда она поступает от вашего собственного сына или дочери", — говорит самопровозглашенная "живая Барби", живущая в Лос-Анджелесе.

Когда она обратилась к Родриго с этой идеей, он сказал, что готов поделиться своей кровью с Марселой и своей 75-летней бабушкой Грасиэлой.

Марсела Иглесиас с сыном / Фото: instagram.com/marcelaiglesiashollywood

"Клетки молодого донора могут принести много пользы, особенно если донором является мой собственный сын", — сказала Марсела, которая уже "попробовала терапию стволовыми клетками" и вдохновилась своим опытом, чтобы исследовать другие методы лечения.

"Родриго очень хорошо знает, как проводится процедура и все ее преимущества, — добавила она. "Он также в восторге от идеи помочь своей бабушке".

Марсела Иглесиас с мамой / Фото: instagram.com/marcelaiglesiashollywood

Хотя предварительные исследования показали, что переливание крови эффективно для грызунов – и некоторые компании изучают его терапевтические эффекты – "остается непонятным, имеет ли переливание молодой крови пожилые люди клинические преимущества", — говорится в одном из отчетов.

В 2019 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предостерегло от инфузий плазмы от "молодых доноров", которые рекламировались как панацея от определенных состояний.

"Эти состояния варьируются от нормального старения и потери памяти до серьезных заболеваний, таких как деменция, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, сердечные заболевания или посттравматический стрессовый расстройство", — написали в FDA, добавив, что агентство имеет "значительную обеспокоенность по поводу здоровью общественности". "Нет доказанных клинических преимуществ инфузии плазмы от молодых доноров для лечения, смягчения, лечения или профилактики этих состояний, и существуют риски, связанные с использованием какого-либо продукта из плазмы".

Марсела Иглесиас с сыном / Фото: instagram.com/marcelaiglesiashollywood

Марсела, которая родом из Аргентины, сказала, что ищет врача в Лос-Анджелесе, который будет наблюдать за переливанием.

"Мне сказали, что ваше тело приветствует этот заряд, как путешественник, утоляющий жажду глотком воды после долгого путешествия", — сказала она. "В результате я должна чувствовать себя более сильной и устойчивой".

Марсела уже соблюдает строгий режим здоровья, требующий восьмичасового сна и часа физических упражнений ежедневно, а также отказ от сладких напитков, алкоголя и соевых продуктов. Она также соблюдает пескатарианскую диету, то есть ест только рыбу, но не мясо, и тратит около 1000 долларов на оздоровительные процедуры, такие как инъекции, капельницы, витамины и т.д.

"Все, что вы вкладываете в свое тело, отражается наружу, поэтому очень важно ухаживать за собой изнутри", — говорит она.

Марсела Иглесиас / Фото: instagram.com/marcelaiglesiashollywood

Она добавила, что люди спрашивают о ее секретах омоложения, говоря, что она "слишком молода, чтобы быть мамой".

"Я должна сказать им правду — даже если они могут пройти все те процедуры, которые прошла я, иногда пластическая операция — единственное решение", — сказала она. "Приятно, что люди признают ту работу, которую я проделала".

Напомним, недавно другой фанатик борьбы со старением Брайан Джонсон похвастался своей "золотой" плазмой и рассекретил новую терапию обмена крови. Он представил новую процедуру, используемую для выведения токсинов из своего организма.

Читайте также: