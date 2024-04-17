48-летний адвокат потерял свою 104-летнюю любимую: она была вдовой его дедушки (фото)

Невероятная австралийская история любви, привлекшая внимание как романтиков, так и циников, закончилась смертью 104-летней избранницы 48-летнего адвоката.

Об этом пишет Daily Mail Australia.

Уроженец Эстонии Март Соэсон оплакивает потерю Эльфриде Риит, которую он любил в течение десятилетия, после того, как она ушла из жизни в доме престарелых на западе Сиднея 13 апреля. Когда женщина поняла, что ее время наступило, она попрощалась с Соэсоном, скрестила руки на груди и умерла.

Отношения пары увлекли читателей, когда стало известно, что Соэсон искал визу, чтобы остаться в Австралии на основании того, что Риит была его фактической партнершей. Эльфриде, которая также была эстонкой, сбежала из Европы после Второй мировой войны и раньше была замужем за дедом Соэсона.

После того, как в декабре в 2018 году Марту Соэсону было отказано в выдаче вида на жительство, он обратился к Административному апелляционному трибуналу. Министерство внутренних дел не признало, что отношения пары были подлинными, и Соэсон был вынужден доказать, что его чувства к Риит были законными.

На слушании в трибунале в феврале Соэсона в течение трех часов допрашивали о природе его союза с Риит и о том, что они означают для каждого из них. Соэсон признал, что пара не жила в одной спальне и никогда не занималась сексом, но настаивал на том, что их полувековая разница в возрасте не имеет значения.

"Да, я знаю, что у нас есть разница в возрасте", — сказал Март. "И я знаю, что для некоторых людей это проблема. Но, как правило, разница в возрасте является проблемой в случае старшей женщины и младшего мужчины. Это никогда не проблема для старшего мужчины и молодой женщины – но я не в состоянии изменить это отношение".

Риит присутствовала в суде в колесном кресле, когда дело впервые было назначено к слушанию в январе, но была слишком расстроена и дезориентирована, чтобы участвовать в слушаниях. Когда в следующем месяце слушания возобновились, Соэсон безуспешно пытался отстранить СМИ от освещения этого дела, поскольку Риит считала, что оно уже привлекло слишком много внимания.

"Для нее это личное дело", – сказал Март. "Она не хочет быть похожей на знаменитость".

В тот день член трибунала Дэвид Баркер рассказал Соэсону обо всех причинах, вызвавших беспокойство Министерства внутренних дел, когда оно сначала отказало ему в выдаче визы.

Баркер сказал Соэсону, что закон не требует, чтобы он занимался сексом с Риит для признания их отношений, но спросил, может ли он подтвердить, что между ними никогда не было никакой сексуальной близости.

"Да, не было", – ответил он Баркеру. "У нас есть близость – держание за руки, объятия, поцелуи. У нас есть духовные и интеллектуальные отношения. У нас сильная эмоциональная связь друг с другом".

Соэсон познакомился с Эльфриде в начале 1996 года, когда приехал в Австралию углубленно изучать английский язык, и она пригласила его в свой дом в Бенкстауне. Риит знала Соэсона как внука своего покойного мужа Альфреда – она была его второй женой – который, как и она, покинул Эстонию, когда она была аннексирована СССР.

По словам Марта, это не была любовь с первого взгляда, и "ничего не произошло за одну ночь".

Март Соэсон и Эльфриде Риит / Фото: Facebook

В конце концов он вернулся в Эстонию, но в течение следующих лет неоднократно приезжал в Австралию, чтобы увидеть Эльфриде, и их связь постепенно укреплялась.

"По возвращении из поездки в Австрию в 2007 году я не мог избавиться от ощущения, что мне чего-то не хватает в моей жизни, и этим чем-то была Эльфриде", — сказал Соэсон в своих показаниях под присягой.

По словам Марта, то, что впоследствии стало "эксклюзивными долгосрочными отношениями" с Риит, впервые стало романтичным в январе в 2013 году, когда ей было 92 года, а ему — 37.

"То, что началось как здоровая связь с вдовой моего покойного дедушки, медленно, но уверенно превратилось в очень содержательные и романтические отношения", — рассказал он. Каждое желание, с которым я пытался бороться по поводу нашего будущего, ничего не означало, когда я по-настоящему задумывался над тем, каким счастливым она сделала меня".

Соэсон прекратил свою юридическую карьеру в Эстонии и, по его словам, вступил в фактические отношения с Риит в сентябре в 2018 году, когда ему было 43 года, а ей 98.

"Эльфриде была безгранично влюблена в меня, и я чувствовал к ней то же самое", — сказал Соэсон в своих показаниях под присягой.

Пара жила вместе в доме Риит в Бенкстауне, пока в сентябре в 2022 году она не была вынуждена переехать в дом престарелых по распоряжению врача.

Март регулярно посещал дом престарелых, куда приносил своей любимой ее любимые продукты, в частности шоколад и ягоды. Они посещали концерты и службы в часовне, смотрели телевизор, выходили на кофе с друзьями и посещали медицинских специалистов.

На суде Баркер заявил, что Министерство внутренних дел не было уверено в том, что Соэсон и Риит находятся в подлинных фактических отношениях.

Одной из проблем, связанных с визовой заявкой Соэсона, было то, что он иногда называл себя внуком Риит во время общения с государственными органами.

Баркер спросил, почему, когда Соэсон прилетел в Австралию в октябре в 2013 году, он сказал иммиграционной службе, что посещает свою бабушку.

"Я почувствовал дискриминацию, возможно, именно поэтому", – сказал он. "Мне было страшно, что они будут дискриминировать. У нас был такой опыт. Я не считал ее своей бабушкой. Я никогда не называл ее "бабушкой". У нас не было отношений между внуком и бабушкой".

Соэсон также поделился, что Риит первой призналась в любви, но это было взаимное чувство. "Она много раз говорила, что хочет, чтобы кто-то был рядом с ней", — сказал Соэсон в суде. "Она была вдовой. Она была одинока и беспомощна".

Баркер заметил, что секс является важной частью жизни большинства пар, и спросил Соэсона, обсуждали ли они с Риит когда-нибудь возможность отказа от физической близости. "Мы не говорили об этом", – ответил он. "Мы никогда не думали об этом, о сексуальных отношениях".

Пара не жила в одной спальне, поскольку храп Эльфриде мешал Соэсону, работавшему художником на полставки. Женщина также просыпалась с криком от ночных ужасов о Второй мировой войне и жестокой советской оккупации Эстонии.

Баркер отметил, что существует мало независимых свидетельств о характере его отношений с Риит, которая не имела детей. "У нас не так много общих друзей", – сказал он. "Большинство ее друзей умерли, а из-за своего характера она является отшельником".

Эльфриде страдала болезнью Альцгеймера, у нее было диагностировано биполярное расстройство с депрессивными симптомами. Она имела нарушение слуха и зрения.

Баркер сказал, что когда Риит присутствовала на суде в январе, она "не ориентировалась во времени и месте" и была "очень расстроена" своим окружением. Когда ее спросили вне слушания, хочет ли она, чтобы Соэсон вернулся в Эстонию, она воскликнула: "Нет!".

Соэсон сказал суду, что он надеется, что Риит однажды сможет присоединиться к нему в Бенкстауне. "Это мое желание, чтобы она вернулась, что это лишь временное явление", – сказал он.

Соэсон описал Риит как "современного человека" и сказал, что они никогда не видели никаких преимуществ в браке.

Заставить Соэсона вернуться в Эстонию было бы разрушительным для них обоих, поскольку ухудшение здоровья Риит означало, что она никогда не сможет присоединиться к нему.

"Моя обязанность – быть рядом с ней, а когда наступит последний день, похоронить ее и выполнить ее последнюю волю", — сказал он в интервью австралийскому изданию Daily Mail.

Было непонятно, какое влияние смерть Риит может оказать на апелляцию Соэсона. Слушание по-прежнему запланировано на май.

Напомним, женщина влюбилась в убийцу и четыре года планировала с ним свадьбу. Они были вместе 17 лет, но когда он вышел на свободу, то просто исчез.

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