48-летний мужчина влюбился в 103-летнюю вдову своего дедушки: как их отношения стали серьезными

48-летний мужчина, влюбленный в 103-летнюю вдову своего деда, поделился, как развивались их отношения.

Об этом он рассказал Daily Mail и показал их общие фото.

Юрист из Эстонии Март Соэсон находится в отношениях с Эльфридой Риит с 2013 года. Он отметил, что понимает, почему некоторые люди могут не поверить, что их любовь настоящая.

После того, как их роман получил широкую огласку, некоторые люди обвинили Соэсона в том, что он был со своей второй половинкой лишь для того, чтобы получить визу для пребывания в Австралии, где живет Риит.

Однако пара, которая жила вместе до тех пор, пока Эльфриде не пришлось переехать в дом престарелых, говорит, что их 55-летняя разница в возрасте не имеет для них значения, и настаивает, что их "эксклюзивные, преданные и долгосрочные" отношения — это настоящая любовь.

"То, что началось как здоровая связь, которая у меня была с вдовой моего покойного дедушки, медленно, но верно превратилось в очень значимые и любящие отношения. Да, я знаю, что у нас есть разница в возрасте. И я знаю, что это проблема для некоторых людей. Но в целом разница в возрасте является проблемой для пожилых женщин и молодых мужчин. Это никогда не является проблемой для мужчин пожилого возраста и молодых женщин, но я не могу изменить такое отношение", — заявил он.

Соэсон надеется получить визу на постоянное проживание в Австралии на основании их отношений, но заявка была отклонена.

В настоящее время пара передала дело в Административный апелляционный трибунал в Сиднее.

В заявлении, которое стало частью его обращения, Март сказал, что для пары это не было любовью с первого взгляда, объяснив, что сначала у них началась дружба, переросшая в более глубокую связь.

В нем говорилось: "У нас было много общего и много причин проводить время вместе в сложившихся обстоятельствах".

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Соэсон рассказал, что начал проводить время с Риит после смерти деда, но позже вернулся в Эстонию. Однако он заявил трибуналу, что "очень" скучал по ней и возвращался в Сидней в отпуск в 2000-м и 2007 году, а затем снова ежегодно с 2008 по 2013 год.

Именно во время последнего визита пара поделилась своими чувствами друг к другу. Они закрутили роман, когда Эльфриде было 92 года, а Марту – 37 лет.

В заявлении Соэсон продолжил: "После того, как мы провели вместе последние пять курортных сезонов, отношения между мной и Эльфридой стали чрезвычайно близкими физически, и она постоянно обнимала меня и обращала на меня внимание так, как не делала раньше.

Отвечая хейтерам, которые предполагают, что их отношения фальшивые, он сказал: "Любовь не спрашивает о возрасте. У нас до сих пор крепкие отношения. Мы хотим остаться вместе, поскольку ей осталось не один десяток лет".

В феврале его возлюбленной исполнится 104 года.

Напомним, в Индии 103-летний мужчина женился на 49-летней. Для жениха это уже третий брак.

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