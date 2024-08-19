5-летний мальчик шокировал, как в него вселилась душа женщины, погибшей в 1993 году: жуткая история

Американка шокировала историей своего сына, утверждавшего, что в него вселилась душа незнакомой женщины после гибели.

Об этом пишет Daily Star.

Большинство родителей воспринимают выдумки своих детей несерьезно, но когда пятилетний Люк Рульман случайно начал рассказывать об афроамериканской женщине по имени Пэм, начали следовать некоторые жуткие детали. Его мама, Эрика, призналась, что когда она спросила сына, кто такая Пэм, его ответ вызвал мурашки по ее спине.

"Он повернулся ко мне и сказал: "Ну, я был. Ну, когда-то была, но я умерла и попала на небеса", — рассказала она Fox8. "Я видела Бога, а потом, наконец, Бог толкнул меня обратно, и я стала младенцем, и ты назвала меня Люком".

Люк Рульман / Фото: Fox8

Семья из Цинциннати, штат Огайо, была шокирована, когда их сын заявил, что путешествовал поездом в Чикаго, город, который они никогда не посещали вместе с ним.

Люк поделился жуткими подробностями о своих попытках сбежать из горящего здания, прежде чем он "встретился с Богом".

Эрика решила разобраться в этих странных утверждениях и была ошеломлена, когда узнала, что женщина по имени Пэм Робинсон была одной из 19 жертв, выпрыгнувших из окна во время пожара в чикагской гостинице "Пакстон" в 1993 году.

Эрика добавила: "Он говорил: "Когда я была девочкой, у меня были черные волосы", или: "У меня были такие серьги, когда я была девочкой".

Эрика / Фото: Fox8

Продюсеры телешоу о паранормальных расследованиях The Ghost Inside My Child также углубились в интригующее дело Люка. Во время программы ему показали страницу с фотографиями темнокожих женщин в возрасте 30 лет и попросили узнать Пэм. Мальчику удалось узнать ее с первой попытки, как было показано в программе.

Пэм Робинсон / Фото: Fox8

В свете этого жуткого откровения мама Люка решила связаться с семьей Пэм. Она рассказала, что они описали личность Пэм и указали на удивительное сходство между ней и Люком, например, на их общую любовь к Стиви Вандеру и игру на клавишных инструментах. Но семья Пэм решила хранить молчание и не говорить публично об этой ситуации, когда к ним обратились с Fox8.

Люк Рульман / Фото: Fox8

Тем временем, после того, как история всплыла в социальных сетях, многие не замедлили высказать свое мнение. "Мои близнецы спрашивали меня, помню ли я их старую маму, когда им было 2-3 года. Они ее больше не помнят. Но я думаю, что это интересно, они, пожалуй, тоже когда-то были близнецами, или, по крайней мере, братьями и сестрами, потому что оба помнят одну и ту же женщину", "Университет Пенсильвании проводит исследования о детях, которые утверждают, что помнят прошлые жизни. Им оставили деньги специально для этой цели. Они исследуют достоверные заявления и документируют результаты на протяжении многих лет. Сейчас существует множество исследований, которые почти невозможно сфальсифицировать, полученных от семей по всей планете. Еще интереснее становится, когда ребенок утверждает, что он из другой части света и не имеет никаких оснований знать о других странах, о том, как они выглядят и т.д.".

Напомним, ранее трехлетний мальчик шокировал заявлением, что погиб во время теракта башен-близнецов 11 сентября. Он в деталях рассказывал о своей смерти.

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