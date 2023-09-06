5-летний мальчик заказал гидромассажную ванну и кучу игрушек: на какую сумму он устроил шоппинг (видео)

Он совершал покупки в течение двух часов.

В США пятилетний мальчик устроил себе шоппинг на Amazon при помощи виртуального ассистента Alexa.

Подпрыгивающий грузовик-монстр, 112 водных горок и гидромассажная ванна за 500 долларов — вот лишь некоторые из предметов роскоши, которыми порадовал себя ребенок, совершая серию несанкционированных покупок на общую сумму около 1000 долларов.

"Алекса, добавь в мою корзину 45 детских раций", — приказал малыш, судя по популярной аудиозаписи своего заказа, на выполнение которого у него ушло более двух часов.

Звуковыми фрагментами поделился его отец Такер Бохман.

@toystorydad_ Has this ever happened to you?! Also Я не мешаю хранить горячий тюбень ежедневно… ♬ original sound — toystorydad

Также сын мужчины решил приобрести запутанную гоночную трассу с возможностью дистанционного управления, самолет и армейский танк.

Такер, похоже, нашел забавным бесконтрольный шоппинг своего сына.

"Было достаточно интересно слушать более двух часов диалога, который он вел с Алексой", — прокомментировал отец.

Непонятно, вернули ли Бохману деньги за покупки, но в подписи он отметил, что "жалеет, что не пользуется гидромассажной ванной каждый день".

В конце ролика терпеливый папа дал совет родителям маленьких шопоголиков: "Убедитесь, что вы отключили голосовые покупки в своем приложении, чтобы с вами этого не случилось".

Но, похоже, некоторые родители узнали об этом слишком поздно.

Мой сын заказал дрон за 2700 долларов, когда ему было 5 лет, а также игрушек на 1500 долларов, и мне пришлось сражаться с Amazon, чтобы отменить заказ

Мой сын сделал это однажды. Он купил три таблетки и кошачьи подушки. Прошло три года, а я все еще получаю рекламу подушек для кошек

Это я сейчас! Дочь заказала игрушек на 950 долларов

Напомним, мужчина заказал онлайн смартфон, но получил взрывчатку. Он открыл посылку и обнаружил, что в ней осколочная граната.

Читайте также: