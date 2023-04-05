5-летняя девочка взяла телефон мамы и устроила шопинг на 4000 долларов: что она заказала

Мама призналась, что была в шоке, когда это увидела.

Мама из Массачусетса позволила своей 5-летней дочери поиграть на своем смартфоне во время поездки в машине и была шокирована, обнаружив, что девочка сделала онлайн-заказ почти на 4000 долларов.

Об этом пишет upi.com.

Джессика Нуньес из Вестпорта сказала, что думала, что ее дочь Лила играла в игры, но позже она увидела, что малышка делала покупки на Amazon.

Девочка потратила 3922 доллара на покупку вещей, включая пять детских розовых велосипедов, пять синих велосипедов, 10 пар ковбойских сапог 7-го размера и детский джип на батарейках.

Нуньес сказала, что смогла отменить заказы на ботинки и половину байков, но оставшиеся велосипед и джип позже прибыли к ней домой.

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Мать добавила, что не знает, как Лиле удалось найти товары на Amazon, но ее дочь думала о велосипедах еще за день до инцидента.

"Был старший мальчик с велосипедом, и Лила была разорена, потому что она была слишком маленькая, чтобы ездить на нем. Я не знаю, как она нашла именно этот велосипед", — поделилась женщина.

Она сказала, что дочь объяснила, почему устроила шоппинг, так: "Она сказала: "Я просто хотела это и получила".

Джессика добавила, что сейчас она в процессе возвращения вещей. Женщина использует этот инцидент как "поучительный момент".

"Я сказала ей, что, возможно, если она будет вести себя вежливо и исполнять некоторые обязанности по дому, мы сможем купить ей велосипед, который больше подходит для ее возраста", — поделилась мамочка.

Напомним, мультимиллионер признался, что скрывает свое богатство от семьи. Он объяснил, почему решил так поступить.

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