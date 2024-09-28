5 опасных фраз на собеседовании, которые могут указывать на токсичную компанию

В поисках работы обратите внимание на фразы, которые могут предупредить о проблемах в управлении.

Обычно люди не хотят работать в коллективе с нездоровой атмосферой. Чтобы этого избежать, следует обращать внимание на определенные фразы во время трудоустройства. На собеседовании каждое слово может раскрыть многое о работодателе, а некоторые, на первый взгляд, невинные высказывания могут указывать на токсичную рабочую среду.

Об этом сообщает Work.ua.

Многие стремятся избежать работы в коллективах с нездоровой атмосферой. Чтобы не попасть в такую ситуацию, важно обращать внимание на некоторые фразы во время собеседования.

Например, если во время разговора звучит, что в компании принято работать сверхурочно, это может свидетельствовать об отсутствии баланса между работой и личной жизнью. Если сверхурочная работа становится нормой, а не исключением, это признак токсичной корпоративной культуры.

Также стоит насторожиться, если вам сообщают, что не справляющихся с работой быстро заменяют. Это указывает на то, что компания не готова поддерживать своих работников в сложных ситуациях, а просто увольняет их. Такое поведение свидетельствует об отсутствии должной поддержки в коллективе.

Фраза о динамической работе без ограничений формальностями может указывать на хаос в процессах управления. Отсутствие четких стандартов приводит к стрессу как для отдельных работников, так и для команды в целом.

Когда работодатель говорит, что ищет командного игрока для выполнения любой задачи, это может быть скрытым предупреждением о том, что от вас потребуют выполнения дополнительных задач без соответствующей компенсации. В таких компаниях часто ожидают, что работники будут работать больше, чем предусмотрено их должностными обязанностями.

Если вы слышите, что компания имеет требовательное руководство, стимулирующее достижения, это может свидетельствовать о токсичном начальстве. Чрезмерная требовательность руководителей обычно приводит к стрессу и нездоровой атмосфере в коллективе.

В общем, если во время собеседования вы услышали несколько этих фраз, это может свидетельствовать о серьезных проблемах с корпоративной культурой в компании. Перед тем, как принимать предложение о работе, следует хорошо все взвесить, чтобы не попасть в токсичную среду.

Напомним, в связи с наращиванием мобилизационных усилий бизнес ожидает, что будет еще труднее найти работников, и это еще больше обременит изуродованную экономику государства.

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