5 самых милых пород собак, которые выглядят щенками всю жизнь

Померанский шпиц / © Associated Press

Маленькие, игривые и невероятно милые — некоторые породы собак даже во взрослом возрасте сохраняют детскую внешность и характер. Ветеринары назвали пять самых очаровательных собак, которые остаются «щенками навсегда».

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Японский хин

Эта миниатюрная порода известна изящными чертами мордочки и большими глазами. По словам ветеринара Эйми Уорнер, японские хины всегда выглядят нежно и игриво. Они очень привязываются к хозяину и любят проводить время на коленях, но могут быть упрямыми во время дрессировки.

Бишон Фризе

Белые пушистые комочки, которые излучают жизнерадостность. Ветеринары описывают бишонов как «маленькие лучики солнца» — дружелюбные, ласковые и прекрасно ладят с детьми. К тому же они почти не линяют и не пускают слюни.

Аффенпинчер

Эти собаки похожи на мягких игрушек или даже персонажей из «Звездных войн», но характер у них настоящий — энергичный и независимый. Аффенпинчеры игривы, любознательны и верно охраняют свою семью.

Чихуахуа

Маленькие по размеру, но с большим сердцем. Чихуахуа обожают, когда их носят на руках и ласкают, поэтому подходят для людей, которые любят постоянный контакт с домашним питомцем. При этом они не всегда терпеливы к маленьким детям.

Померанский шпиц

Чрезвычайно пушистый и живой, померанец выглядит как миниатюрный щенок даже в зрелом возрасте. Это веселая, ласковая порода, которая обожает внимание хозяина. Единственная сложность — потребность в регулярном вычесывании густой шерсти.

