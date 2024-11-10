50-летний мужчина захотел ошеломить свою молодую жену и чуть не умер: что он сделал (фото)

Он всего лишь пытался скрыть седину.
Водитель службы доставки говорит, что он "мог умереть" после того, как у него возникла аллергическая реакция на краску для бороды.
Об этом он рассказал Need To Know.
Скотт Теодор решил впервые покрасить бороду в черный цвет, чтобы скрыть седину. 50-летний мужчина хотел выглядеть моложе для своей 38-летней супруги Катрины.
Скотт утверждает, что придерживался инструкций на упаковке L'Oreal Men Expert и провел тест за ухом. На следующее утро он проснулся с ощущением, будто кто-то ударил его по голове наковальней.
Увидев свое отечное лицо, Катрина сказала своему партнеру спешить в больницу.
"Я пытался покрасить бороду, чтобы выглядеть моложе для моей жены, ведь она на 12 лет моложе меня", — рассказал Скотт из Нашуа, штат Нью-Гэмпшир, США. "У меня было несколько седых волос, от которых я хотел избавиться, но это была катастрофа. Я проснулся на следующее утро, а Катрина сказала, что я похож на Ленивца из комедии "Балбесы". Она сказала, что мне нужно в больницу. Моя белая подушка была желтой от гноя, и я чувствовал себя так, словно меня ударили по голове наковальней. Это было ужасно. Я думал, что выгляжу как Папай, потому что моя голова так отечна. У меня кружилась голова, я был вялым, летаргическим и не сознавал, что происходит вокруг".
Врачи сказали Скотту, что у него случился анафилактический шок.
Он сказал: "Когда я попал в больницу, они сразу поняли, что у меня анафилактический шок. Я мог умереть".
Он утверждает, что врачи сказали ему, что симптомы были реакцией на краску для бороды.
После лечения антибиотиками Скотта выписали из больницы в тот же день. Но ему пришлось взять десять дней отпуска, чтобы восстановиться.
Инцидент случился месяц назад.
Скотт утверждает, что связался со службой поддержки клиентов L'Oreal спустя два дня. Он утверждает, что бренд не извинился и не предложил никакой компенсации за те дни, когда ему пришлось уйти с работы.
Водитель доставки делится этой историей, чтобы повысить осведомленность об опасности химических веществ в красках для волос. Он добавил: "Я хочу, чтобы люди знали, что в этих красках есть химические вещества. Никто не должен едва ли не умереть от средства для волос".
Напомним, женщина заснула во время искусственного загара и напугала видом через 8 часов. Новый цвет не смывался.
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