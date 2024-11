50-летний мужчина захотел ошеломить свою молодую жену и чуть не умер: что он сделал (фото)

Водитель службы доставки говорит, что он "мог умереть" после того, как у него возникла аллергическая реакция на краску для бороды.

Об этом он рассказал Need To Know.

Скотт Теодор решил впервые покрасить бороду в черный цвет, чтобы скрыть седину. 50-летний мужчина хотел выглядеть моложе для своей 38-летней супруги Катрины.

Скотт Теодор с женой / Фото: Jam Press

Скотт утверждает, что придерживался инструкций на упаковке L'Oreal Men Expert и провел тест за ухом. На следующее утро он проснулся с ощущением, будто кто-то ударил его по голове наковальней.

Увидев свое отечное лицо, Катрина сказала своему партнеру спешить в больницу.

"Я пытался покрасить бороду, чтобы выглядеть моложе для моей жены, ведь она на 12 лет моложе меня", — рассказал Скотт из Нашуа, штат Нью-Гэмпшир, США. "У меня было несколько седых волос, от которых я хотел избавиться, но это была катастрофа. Я проснулся на следующее утро, а Катрина сказала, что я похож на Ленивца из комедии "Балбесы". Она сказала, что мне нужно в больницу. Моя белая подушка была желтой от гноя, и я чувствовал себя так, словно меня ударили по голове наковальней. Это было ужасно. Я думал, что выгляжу как Папай, потому что моя голова так отечна. У меня кружилась голова, я был вялым, летаргическим и не сознавал, что происходит вокруг".

Врачи сказали Скотту, что у него случился анафилактический шок.

Скотт Теодор / Фото: Jam Press

Он сказал: "Когда я попал в больницу, они сразу поняли, что у меня анафилактический шок. Я мог умереть".

Он утверждает, что врачи сказали ему, что симптомы были реакцией на краску для бороды.

После лечения антибиотиками Скотта выписали из больницы в тот же день. Но ему пришлось взять десять дней отпуска, чтобы восстановиться.

Инцидент случился месяц назад.

Скотт Теодор с женой / Фото: Jam Press

Скотт утверждает, что связался со службой поддержки клиентов L'Oreal спустя два дня. Он утверждает, что бренд не извинился и не предложил никакой компенсации за те дни, когда ему пришлось уйти с работы.

Водитель доставки делится этой историей, чтобы повысить осведомленность об опасности химических веществ в красках для волос. Он добавил: "Я хочу, чтобы люди знали, что в этих красках есть химические вещества. Никто не должен едва ли не умереть от средства для волос".

