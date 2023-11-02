50-летняя мама эпически нокаутировала бывшую девушку сына в бою в клетке — видео

После разрыва отношений женщины не ладили.

50-летняя полька нокаутировала бывшую девушку своего сына во время недавнего мероприятия ММА, чтобы "положить конец определенной интернет-драме".

Об этом пишет nypost.com.

Малгожата Звежинская, известная под псевдонимом Госия Меджикал, боролась с 19-летней Никитой Алокиной в бою на турнире CLOUT MMA 2.

Женщина одержала победу в моменте, который стал вирусным в социальных сетях, собрав более 2,3 млн просмотров на X.

На 50-летнем днем мать fought a knocked из ее сына 19-летний ex-girlfriend в MMA бой. ‼️ pic.twitter.com/rzfE948PtU — DramaAlert (@DramaAlert) October 29, 2023

Сообщается, что эти две женщины были в плохих отношениях с тех пор как Никита и сын Звежинской, Даниэль, разорвали отношения.

Даниэль Звежинский, известный в Интернете как Дэниел Меджикал, прославился благодаря видеороликам, которыми он делился в социальных сетях, в некоторых из которых участвовали его мать и экс-возлюбленная.

Перед сражением большинство зрителей болели за Алокину.

Меджикал была объявлена победительницей техническим нокаутом со счётом 1-0.

"Никогда не связывайтесь с матерью после того, как разбили сердце ее ребенка", – сказал один из комментаторов.

"Слава богу, шлепки не разрешили, иначе это было бы кроваво", — пошутил другой.

"Да, я не хотел бы идти против разгневанной матери", — добавил третий.

Напомним, вдова пожаловалась, что свекровь требует вернуть свадебные подарки после смерти сына. Он ушел из жизни три года назад.

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