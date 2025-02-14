50-летняя жена избила мужа секс-игрушкой за его подписки в Instagram – фото

Мир криминала полон неожиданностей, но никто не мог подумать, что обычные секс-игрушки могут помочь как в раскрытии преступления, так и в его совершении. В первом случае игрушка для взрослых помогла поймать преступника, ограбившего дом. Теперь, в противном случае, американка попала в тюрьму из-за игрушки.

Как сообщает Daily Star, полиция Флориды арестовала нападающую с игрушкой для взрослых за домашнее насилие.

50-летняя Джулисса Негрон достала игрушку и принялась избивать ею своего 52-летнего мужа, когда тот угрожал вызвать полицию во время ссоры.

Муж рассказал копам, что избранница, на которой он женился в 2003 году, "употребляла алкогольные напитки, в результате чего вела себя неадекватно" и "начала ссориться за то, за кем он следит в Instagram".

В какой-то момент Джулисса принялась бить любимого по лицу. Когда мужчина предупредил, что позвонит 911, Негрон вытащила игрушку для взрослых и начала избивать ею мужа.

Когда полицейские прибыли в дом мужчины, он предупредил, что жена находится внутри обнаженной. Полиция пыталась допросить Негрон, которая якобы была "взволнована", "нарушала общественный порядок" и от нее пахло алкоголем.

"Я не смог получить от Негрон четкий ответ", — заявил полицейский.

Джулисса Негрон / Фото: CBS12

Джулисса была арестована на месте происшествия и помещена в окружную тюрьму по обвинению в нанесении побоев.

Впоследствии ее освободили из-под стражи под залог в 1000 долларов. Негрон должна предстать перед судом 24 марта. Судья запретил ей контактировать с жертвой.

Напомним, любовников застукали за сексом на водном мотоцикле. Кадры завирусились в Сети.

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