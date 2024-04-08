50-летняя женщина похудела на 63 кг, отказавшись от одного напитка: фото, подробности

Теперь она с гордостью показывает свое тело.

50-летняя британка похудела на 63 кг, отказавшись от вечерней бутылки белого вина – она набрала большую часть веса после септического шока.

Об этом пишет New York Post.

Джо Херли, сотрудница отдела обеспечения качества по Гарлоу, Англия, обратилась к врачу в 2018 году после того, как начала страдать обильными менструациями.

Она утверждает, что при осмотре ее матки неизвестный врач случайно перфорировал слизистую, и в течение двух дней у нее начался септический шок.

"Я была в ужасе и думала, что умру. У меня диагностировали сепсис, и мое тело начало отказывать", — поделилась она. "Я не могла остановить рвоту чистой черной жидкостью. У меня была высокая температура, я не могла отказаться от еды. Я принимала много антибиотиков, от которых мне становилось еще хуже".

Через год Херли перенесла гистерэктомию – ей удалили матку и шейку матки.

Вернувшись домой после 12-месячного испытания, она более двух лет "налегала" на сыр и вино. В конце концов Джо набрала до 136 кг.

Джо Херли до похудения / Фото: SWNS

"Я не ставила фильтр на воду. Я выпивала бутылку вина и съедала две пачки чипсов за ночь", — призналась британка. "Следующее, что я поняла – я была тяжелее людей вокруг меня. Я пошла на новогоднюю вечеринку в 2021 году и поняла, что все остальные женщины имеют прекрасные стройные фигуры, а я чувствовала себя отвратительно. Я знала, что должна что-то сделать, иначе я никогда не буду счастлива", — вспомнила она.

В феврале в 2022 году ей требовалась операция по удалению брюшной грыжи, а для этого нужно было похудеть. Ей предложили шунтирование желудка, но Херли "не доверяла еще одной операции".

"Я знала, что шунтирование будет легче. Но я хотела приложить усилия и похудеть сама".

Джо Херли до похудения / Фото: SWNS

Херли постепенно сбросила более 63 кило, заменив обычную еду на более легкую, посещая спортзал и занятия аквафитнесом.

"Раньше я заканчивала вечер бокалом вина, а теперь просто выпиваю чашку чая без кофеина", – поделилась она.

Джо Херли после похудения / Фото: SWNS

Через два года она весила 72 кг.

"Я вычеркнула все из своей жизни, чтобы наконец-то снова чувствовать себя собой", — рассказала она. "Я никогда не чувствовала себя лучше. Я с гордостью демонстрирую свое тело".

Джо Херли / Фото: SWNS

Напомним, женщина, которая весила более 330 кг, ошеломила похудением. Пока что она потеряла половину веса.

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