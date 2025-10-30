50-летняя женщина поверила, что ее любимый - звезда "Игры в кальмара", и потеряла состояние (фото)

Ли Чон Че / © скриншот с видео

Реклама

50-летняя жительница Южной Кореи потеряла более 500 миллионов вон (около $350 000), поверив, что у нее роман с актером Ли Чон Че — звездой сериала «Игра в кальмара».

Мошенник, выдававший себя за знаменитость, использовал искусственный интеллект, чтобы создавать реалистические изображения актера и убедить женщину, что он настоящий, пишет Oddity Central.

Все началось с сообщения в соцсетях. «Это актер Ли Чон Че. Я обратился, чтобы пообщаться с поклонниками», – написал ей мошенник. Его страница выглядела убедительно: настоящее имя, фотографии, даже официальный стиль общения.

Реклама

Со временем разговор перешел в мессенджер KakaoTalk, где мужчина начал называть женщину «милая». А призналась, что чувствовала себя особенной – ведь сама звезда Netflix проявила к ней внимание.

Впоследствии актер начал просить деньги, ссылаясь на разные проблемы — мол, он застрял в иностранном аэропорту и не может вернуться в Корею. Чтобы не вызывать подозрений, он отправлял женщине фото своих «документов» — удостоверение личности и водительских прав. Как выяснилось, все эти изображения были созданы с помощью искусственного интеллекта.

«Он сказал, что вернет деньги, как только приедет домой. Я поверила ему», — рассказала полиции она.

Переписка с мошенником

В общей сложности она передала мошеннику более 500 миллионов вон, а однажды даже заплатила около $7 500 за якобы VIP-пропуск, который должен был позволить ей встретиться с актером лично. Однако каждый раз встреча срывалась «по непредсказуемым обстоятельствам».

Реклама

Когда давление со стороны «Ли Чон Че» стало невыносимым — он требовал все больше денег — женщина наконец-то обратилась в полицию.

В полиции провинции Южный Кенсан подтвердили, что она стала жертвой романтической аферы, но установить личность мошенника пока не удалось.

Ситуация получила огласку, и агентство настоящего актера вынуждено было выступить с заявлением, призвав поклонников не отправлять деньги никому, кто представляется от имени Ли Чон Че.

Напомним, несколько месяцев назад произошел очень похожий случай с француженкой, которую обманул на 850 000 долларов кто-то, кто выдавал себя за Брэда Питта в Интернете.